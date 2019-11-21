İstanbul'da belediye otobüsünde panik anları

21.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:55

Sancaktepe'de seyir halinde olan İstanbul AŞ'ye bağlı belediye otobüsünde yolculardan biri yangın söndürme tüpüne yaslanınca tüpteki köpük otobüsün içine boşaldı. Otobüse saçılan köpükten etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Otobüste büyük panik yaşandı.

Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde seyir halinde olan, İstanbul AŞ'ye bağlı belediye otobüsü, durağa yanaştığı sırada yolcular arasında bir anda bağrışmalar duyuldu. İddiaya göre yolculardan biri otobüsteki yangın söndürme tüpüne yaslanınca tüpteki köpük bir anda otobüse boşaldı. Yolcuların büyük panik yaşadığı olayda, Mesude E. isimli yaşlı bir kadının gözüne köpük kaçmasıyla yaralandı. Olay yerine polis ve salık ekipleri sevk edildi. Yolcular otobüsten dışarı çıkarken yaralı kadın da tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otobüs şoförü Sadık Çalırak, "Samandıra mevki'inde durağa yanaşırken yolcularda bağrışma oluştu. Toz bulutu kapladı aracın içerisini. O toz bulutu yangın tüpünün tozuymuş. Yolculardan biri yangın tüpüne yaslanmış o esnada tüp devreye girmiş. Bir yaşlı teyzemiz yaralanmış gözlerine toz kaçmış" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA