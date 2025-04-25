İstanbul'da az önce deprem mi oldu SON DAKİKA!

İstanbul depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD İstanbul'da bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Peki, İstanbul deprem mi oldu ?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD İstanbul'da saat 20.33 sıralarında 4.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya "Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.