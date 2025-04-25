İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
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İstanbul'da az önce deprem mi oldu SON DAKİKA!

İstanbul'da az önce deprem mi oldu SON DAKİKA!
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23 Nisan çarşamba günü Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı depremler olmaya devam ediyor. Peki, 25 Nisan Cuma İstanbul deprem mi oldu?

İstanbul depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD İstanbul'da bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Peki, İstanbul deprem mi oldu ?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD İstanbul'da saat 20.33 sıralarında 4.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

İstanbul'da az önce deprem mi oldu SON DAKİKA!

İçişleri Bakanı Yerlikaya "Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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