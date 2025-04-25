İstanbul'da az önce deprem mi oldu SON DAKİKA!
23 Nisan çarşamba günü Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı depremler olmaya devam ediyor. Peki, 25 Nisan Cuma İstanbul deprem mi oldu?
İstanbul depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD İstanbul'da bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Peki, İstanbul deprem mi oldu ?
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
İstanbul depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD İstanbul'da saat 20.33 sıralarında 4.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [17.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-25
Saat:20:33:15 TSİ
Enlem:40.85583 N
Boylam:28.43111 E
Derinlik:7.01 km
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