İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmayacağı iddiası
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İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmayacağı iddiası

İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmayacağı iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek il genelinde koronavirüs aşısı olmayanlara ekmek satılmayacağı yönünde açıklamada bulunmuştu. Açıklamalarla birlikte gündeme gelen tartışmalara son noktayı İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin koydu. Çetin, açıklamanın talihsiz olduğunu belirterek, böyle bir uygulamaları olmadığını dile getirdi.

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ederken, bazı vatandaşlar henüz aşılarını olmadı. Aşılamada yüzde 66,1 oranında kalan ve istenilen seviyeye ulaşmayan İstanbul'da da Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, "Vaka sayıları artmaya başlayınca karar almak zorunda kaldık. Şu anda koronavirüs vaka sayıları aşırı bir şekilde artmaya başladı. Gidişatı iyi görmüyoruz. Bizler de fırıncılar olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. O yüzden fırına gelen vatandaşların aşılarının olup olmadığını kontrol edeceğiz. Aşısı olmayana ekmek satışı yapmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Çiçek'in açıklamalarının ardından aşı olmayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

"TALİHSİZ BİR AÇIKLAMADIR"

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, kentte "aşı olmayana ekmek satılmadığı" şeklindeki iddiayı yalanlayarak, "Esenler'de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir açıklamadan haberi, böyle bir talebi ve isteği yoktur" dedi.Çetin, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele başladığından beri İstanbul'da vatandaşlara sorunsuz hizmet verdiklerini söyledi.

"FIRINCI ESNAFINA TELKİNDE BULUNUYORUZ"

Salgınla mücadele kapsamında fırıncı esnafının da aşılanmaya devam ettiğini belirten Çetin, oda olarak da aşılanmanın artması için esnafa telkinde bulunduklarını dile getirdi.

"BÖYLE BİR TALEBİMİZ VE İSTEĞİMİZ YOK"

Çetin, bazı basın yayın kuruluşlarında "İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmıyor" tarzında haberlerin çıktığını hatırlatarak, şöyle devam etti:"Esenler'de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir açıklamadan haberi, böyle bir talebi ve isteği yoktur. Açıklama sadece Esenler'de olmuş. Diğer 5 ilçenin böyle bir olaydan haberi yokmuş. İstanbul'da ekmek satışı sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Kentte fırınlarda insanların aşı olup olmadığına bakılmıyor. İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Biz teknik olarak da insanların aşı olup olmadığını şubelerimizde tespit etme şansına sahip değiliz. Böyle bir alt yapımız yok. İstanbul'da üretilen ekmeğin yüzde 35'ini mağazalarımızda, geri kalanı toptan satıyoruz. Böyle bir uygulama bize tebliğ edilse bile başarılı olma şansımız yok. Bu tarz yanlış bir açıklamaya yapan meslektaşımızı da uyardık."

"KARAR ORGANI YETKİLİ MERCİLERDİR"

Yetkili mercilerin aşılama konusunda bir karar almadığı sürece farklı bir uygulama yapma durumlarının olmadığını vurgulayan Çetin, "Bizim 'aşılanmayan kişilere ekmek satılmasın' diye bir talebimiz olmadı. Bakanlık, Valilik, İl Ticaret Müdürlüğü, Esnaf Birliği ve Türkiye Fırıncılar Federasyondan bize bir yazı veya genelge gelmediği sürece böyle bir uygulama kesinlikle yapılamaz. Böyle bir karar yetkili kurumlar tarafından alınırsa yapılabilir. Bu görev kamunun görevi. Kamu bize tebliği edecek, biz gereğini yapacağız ancak böyle bir durum yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

'İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmayacak' iddiasına Fırıncılar Odası Başkanı Çiçek son noktayı koydu: Talihsiz bir açıklama
'İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmayacak' iddiasına Fırıncılar Odası Başkanı Çiçek son noktayı koydu: Talihsiz bir açıklama
İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satılmayacak
İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satılmayacak
Doğruluk Kontrolü
İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmayacağı iddiası
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İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek il genelinde koronavirüs aşısı olmayanlara ekmek satılmayacağı yönünde açıklamada bulunmuştu.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, açıklamanın talihsiz olduğunu belirterek, böyle bir uygulamaları olmadığını dile getirdi.

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