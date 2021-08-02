İstanbul'da 'aşı olmayana ekmek satılmadığı' iddiasına yalanlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da 'aşı olmayana ekmek satılmadığı' iddiasına yalanlama

İstanbul'da 'aşı olmayana ekmek satılmadığı' iddiasına yalanlama
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, kentte "aşı olmayana ekmek satılmadığı" şeklindeki iddiayı yalanlayarak, "Esenler'de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, kentte "aşı olmayana ekmek satılmadığı" şeklindeki iddiayı yalanlayarak, "Esenler'de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir açıklamadan haberi, böyle bir talebi ve isteği yoktur" dedi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele başladığından beri İstanbul'da vatandaşlara sorunsuz hizmet verdiklerini söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında fırıncı esnafının da aşılanmaya devam ettiğini belirten Çetin, oda olarak da aşılanmanın artması için esnafa telkinde bulunduklarını dile getirdi.

Çetin, bazı basın yayın kuruluşlarında "İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmıyor" tarzında haberlerin çıktığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Esenler'de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir açıklamadan haberi, böyle bir talebi ve isteği yoktur. Açıklama sadece Esenler'de olmuş. Diğer 5 ilçenin böyle bir olaydan haberi yokmuş. İstanbul'da ekmek satışı sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Kentte fırınlarda insanların aşı olup olmadığına bakılmıyor. İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Biz teknik olarak da insanların aşı olup olmadığını şubelerimizde tespit etme şansına sahip değiliz. Böyle bir alt yapımız yok. İstanbul'da üretilen ekmeğin yüzde 35'ini mağazalarımızda, geri kalanı toptan satıyoruz. Böyle bir uygulama bize tebliğ edilse bile başarılı olma şansımız yok. Bu tarz yanlış bir açıklamaya yapan meslektaşımızı da uyardık."

"'Aşılanmayan kişilere ekmek satılmasın' diye bir talebimiz olmadı"

Yetkili mercilerin aşılama konusunda bir karar almadığı sürece farklı bir uygulama yapma durumlarının olmadığını vurgulayan Çetin, "Bizim 'aşılanmayan kişilere ekmek satılmasın' diye bir talebimiz olmadı. Bakanlık, Valilik, İl Ticaret Müdürlüğü, Esnaf Birliği ve Türkiye Fırıncılar Federasyondan bize bir yazı veya genelge gelmediği sürece böyle bir uygulama kesinlikle yapılamaz. Böyle bir karar yetkili kurumlar tarafından alınırsa yapılabilir. Bu görev kamunun görevi. Kamu bize tebliği edecek, biz gereğini yapacağız ancak böyle bir durum yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

İSTANBUL'DA SICAKLIK 39 DERECEYİ BULDU
İSTANBUL'DA SICAKLIK 39 DERECEYİ BULDU
İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
Türkiye'de 20 bin 890 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 20 bin 890 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Özcan Mustafa Şentop Ömer Halisdemir
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Sevda Erginci Prens William
Spor Muslera Eda Erdem Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da 'aşı olmayana ekmek satılmadığı' iddiasına yalanlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:48:22. #1.14#

title