İstanbul'da 'aşı olmayana ekmek satılmadığı' iddiasına yalanlama

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, kentte "aşı olmayana ekmek satılmadığı" şeklindeki iddiayı yalanlayarak, "Esenler'de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, kentte "aşı olmayana ekmek satılmadığı" şeklindeki iddiayı yalanlayarak, "Esenler'de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir açıklamadan haberi, böyle bir talebi ve isteği yoktur" dedi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele başladığından beri İstanbul'da vatandaşlara sorunsuz hizmet verdiklerini söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında fırıncı esnafının da aşılanmaya devam ettiğini belirten Çetin, oda olarak da aşılanmanın artması için esnafa telkinde bulunduklarını dile getirdi.

Çetin, bazı basın yayın kuruluşlarında "İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmıyor" tarzında haberlerin çıktığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Esenler'de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir açıklamadan haberi, böyle bir talebi ve isteği yoktur. Açıklama sadece Esenler'de olmuş. Diğer 5 ilçenin böyle bir olaydan haberi yokmuş. İstanbul'da ekmek satışı sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Kentte fırınlarda insanların aşı olup olmadığına bakılmıyor. İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Biz teknik olarak da insanların aşı olup olmadığını şubelerimizde tespit etme şansına sahip değiliz. Böyle bir alt yapımız yok. İstanbul'da üretilen ekmeğin yüzde 35'ini mağazalarımızda, geri kalanı toptan satıyoruz. Böyle bir uygulama bize tebliğ edilse bile başarılı olma şansımız yok. Bu tarz yanlış bir açıklamaya yapan meslektaşımızı da uyardık."

"'Aşılanmayan kişilere ekmek satılmasın' diye bir talebimiz olmadı"

Yetkili mercilerin aşılama konusunda bir karar almadığı sürece farklı bir uygulama yapma durumlarının olmadığını vurgulayan Çetin, "Bizim 'aşılanmayan kişilere ekmek satılmasın' diye bir talebimiz olmadı. Bakanlık, Valilik, İl Ticaret Müdürlüğü, Esnaf Birliği ve Türkiye Fırıncılar Federasyondan bize bir yazı veya genelge gelmediği sürece böyle bir uygulama kesinlikle yapılamaz. Böyle bir karar yetkili kurumlar tarafından alınırsa yapılabilir. Bu görev kamunun görevi. Kamu bize tebliği edecek, biz gereğini yapacağız ancak böyle bir durum yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer