İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyon
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İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyon Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şahıs yakalandı.

- İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyon

İSTANBUL - Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul genelinde haklarında arama kaydı bulunan kişilere yönelik operasyon başlattı. 3 gün boyunca süren operasyonlarda belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyon
İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyon
İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyon
İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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