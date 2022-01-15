Ailesiyle tartışıp evini ateşe veren şüpheli adliyeye sevk edildi

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de ailesiyle tartışıp evinde yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Esenkent Mahallesi Kalem Sokak'ta iki çocuğu, eşi ve annesiyle yaşayan ve aile içi tartışmanın ardından evini ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ü.G'nin Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli "kundaklama" suçundan Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Ümraniye'de dün Ü.G, aile içi tartışmanın ardından evini ateşe vermiş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen şüphelinin annesi hastaneye kaldırılmıştı. Elinde bıçakla balkona çıkan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ü.G. gözaltına alınmıştı.