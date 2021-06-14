İstanbul'da 40 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı

İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılamada öncelikli gruba dahil edilen 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılamada öncelikli gruba dahil edilen 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 40 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Bu kapsamda, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne aşı olmaya gelenlerin yoğunluğu dikkati çekti.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün aşılamada bir alt yaş grubuna geçildiğini hatırlattı.

Ülke genelinde, bugün 750 binin üzerinde kişinin aşılanmasını beklediklerini belirten Yiyit, "Sadece bizim hastanemizi düşünürsek bugün 6 bin randevumuz var. Böyle giderse bir iki gün içerisinde 10 binin üzerinde sadece bizim hastanemiz için aşı randevusu bekliyoruz. Ülkemizde de 1 milyonun üzerinde kişinin günlük aşılandığı günlere doğru gidiyoruz. Belki de aşılamanın başladığı günden beri en güzel günlere doğru ilerliyoruz. Çünkü kalabalıkların akın akın gelmesi güzel günlere daha hızlı koştuğumuzun habercisi. Bu güzel bir görüntü çünkü çok kalabalık, yoğun. Ama organize giriyoruz. İnsanları bekletmeden, yoğun temasa sokmadan, hızlı şekilde randevuları eritiyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Yiyit, ne kadar çok talep gelirse o kadar çok randevu açmayı planladıklarını aktararak, bundan sonraki aşı hızlarını vatandaşların randevularının belirleyeceğini kaydetti.

Aşılamadaki sürecin belirleyicisinin vatandaşlar olduğunu vurgulayan Yiyit, "Onlar hızlıca başvuracaklar ki biz de tedbirimizi alacağız ve çok daha güzel günleri hep birlikte vatandaşlarımızla organize edeceğiz. Toplumun çok büyük bir kısmı bağışıklanacaksa bu çabanın sonucuyla olacak. Akın akın gelişlerin sonu gelmesin istiyoruz. İnşallah daha da yoğun, coşkulu, randevulu günleri hep birlikte bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bütün yaş gruplarına aşı olmasını tavsiye ederim"

İlk doz aşısını olan 43 yaşındaki Uğur Akay da uzun süredir aşı olmayı beklediğini dile getirdi.

Aşı olmaktan endişe duymadığının altını çizen Akay, "Hemen olmayı düşünüyordum zaten sıra geldiğinde. Sıramız geldi. Bugün de aşımızı olduk. İnşallah iyi olur. Bütün yaş gruplarına aşı olmasını tavsiye ederim. Bu sadece kendimiz için değil, ülkemiz için belki de dünya için çok önemli bir şey. Birçok şeyden mahrum kaldık ama kısa bir zaman içinde her şeyin normale döneceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bu arada, aşılamada öncelikli yaş grubuna dahil olan 57 yaşındaki Durak Tuna da iğne korkusu olmasına karşın eşinin elini tutarak Kovid-19 aşısını oldu.

Tuna'nın eşi Döndü Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin normalde iğne korkusu olduğunu, tahlil yaptıramadığını, ameliyat bile zor olduğunu anlattı.

Buna rağmen eşinin aşı olduğuna dikkati çeken Tuna, "Tabii ki halkın sağlığı, çocuklarımızın geleceği için aşımızı olmaya geldik. Ben de aşımı oldum. İnşallah bu hastalık da bitecek, eski düzenimize döneceğiz. Bu sonuçta toplumun sorunu. Evrensel bir sorun. Büyüklerimizin, tıp alanında emek vermiş insanların emeği boşa gitmemeli. Herkes aşısını olmalı, güvenmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük