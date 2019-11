'İstanbul Airshow' havacılık sektörünü 13'üncü kez dünya ile buluşturuyor

27.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:48

Paris'den Dubai'ye bölgenin en büyük sivil havacılık fuarlarından 'İstanbul Airshow', kapılarını 2020'de 13'üncü kez Atatürk Havalimanı'nda açmaya hazırlanıyor.



Atatürk Havalimanı'nda 1996'dan bu yana her iki yılda bir aralıksız düzenlenen İstanbul Airshow Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu, 26'ncı yaşını 24 Eylül 2020'de kutlayacak. 13'üncü kez kapılarını açacak fuar, Paris'den Dubai'ye bölgenin en büyük sivil havacılık organizasyonlarından bir tanesi olarak sektörü bir araya getirecek. Fuarda, yeni nesil uçak ve helikopterlerin bölgeye tanıtımı gerçekleştirilecek. 40'dan fazla hava aracı sergilenecek. 24-27 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek fuara sektör profesyonellerinin yanı sıra ön kayıt yaptıran ziyaretçiler ücretsiz olarak girebilecek.



40'tan fazla hava aracı sergilenecek



Yapılan açıklamada İstanbul Airshow'da, yolcu uçaklarından iş jetlerine, helikopterlerden hava ambulanslarına, sportif uçaklar ve ultralight'lara kadar tüm hava araçları; uçak motorları, seyrüsefer ve uçuş kontrol sistemleri, simülatörler; yer, kargo, yolcu, ve bagaj sistem ve ekipmanları, apron ve terminal sistemleri; havalimanı güvenlik ve entegrasyon sistemleri; havalimanı tasarım ve inşaatı; havalimanı ve terminal işletmecileri; hava yolları, charter ve hava taksi işletmeleri; havacılık kulüp ve meslek kuruluşları yer alıyor. 2020 fuarında, ayrıca ilk defa ikinci el hava araçları da yerli ve yabancı potansiyel alıcıların beğenisine sunulacak.



Türkiye'nin havacılık sektöründe dünyaya açılan kapısı



Öte yandan 2023 yılı hedefleri doğrultusunda kendileri için hazırlanan özel stand paketleri ve KOSGEB desteği ile fuarda yer alacak küçük ve orta ölçekli yerli imalatçılar, hem uluslararası platformda dünya devleri ile sıcak temas kurabilecek hem de farklı ülkelerin benzer ölçekteki firma ve kümelenmeleriyle gerek ihracat gerekse işbirliği imkanı bulabilecekler. 200'ün üzerinde yerli yabancı firmanın iştiraki ile düzenlenecek fuarda, farklı segmentlerde 40'ın üzerinde hava aracı da sergilenecek. Bugüne kadar, ticari ve iş jeti üreticilerinin, pazara sundukları tüm yeni modeller yerli ziyaretçilerle ilk kez İstanbul Airshow'da tanıştığı kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi destekleri, Türk Hava Yolları, Turkish Technic, TAV Havalimanları Holding sponsorluğu ve ilgili tüm eğitim ve meslek kuruluşlarının destekleriyle 1996'dan bu yana düzenlenen organizasyonun aynı zamanda Türkiye'nin 'Uluslararası İhtisas Fuarı' nitelik ve tesciline sahip tek havacılık fuarı konumunda olduğu belirtildi.



1996'dan bu yana, bu çizgiyi gören, onaylayan ve destekleyen ilgili tüm devlet ve özel sektör yetkililerinin de organizasyonun bugüne gelmesinde büyük katkıları olduğunu söyleyen organizatör Mint Fuarcılık Genel Müdürü Feyzan Erel, "Binali Yıldırım, Bakanlığı'nın ilk gününden Başbakanlığı'na kadar uzanan dönemde organizasyona her türlü desteği vermiş, her açılışını onurlandırmış, Genel havacılık apronu daha proje aşamasındayken büyük bir güvenle zamanından önce bitirileceğini ön görerek fuara tahsis edilmesi öneri ve talimatını vermiştir. Prof. Dr. Temel Kotil büyük destek verdiği organizasyonun milli bir marka olması gereği ve İstanbul'un uluslararası bir havacılık merkezi olduğu gerçeğinin vurgulanması amacıyla, organizasyonun 'İstanbul Airshow' olarak adlandırılmasını sağlamıştır. Prof. Dr. İsmail Demir, özellikle küçük ve orta ölçekli üretici firmalarımızın uluslararası arenada yer almaları hususundaki çabalarına paralel olarak 'Havacılık Sanayi Tedarik Zinciri Platformu' adı altında yeni bir katılımcı grubunun oluşmasına yön vermiştir. İlker Aycı, fuar, kongre ve konferans gibi birçok organizasyonun ertelenip, iptal edildiği en sıkıntılı günlerde, öncü bir rol üstlenerek, Türkiye'nin her ülkeden daha güvenli olduğuna ve firmaların katılımlarını ertelememelerine dair uluslararası bir duyuru yapıp, onlarca yabancı basın mensubunu da fuara davet ederek İstanbul Airshow'a ve Türkiye'nin imajına son derece önemli katkılarda bulunmuştur. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA