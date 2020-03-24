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Koronavirüs, Ekonomi

İşsizlik endişesi virüs korkusunu geride bıraktı!

DÜNYA için StratejiCo. ve ERA Araştırma işbirliğinde hazırlanan Koronavirüs Gündem Araştırması'na göre, iş kaybetme endişesi virüs korkusunu geçti.

24.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:14
İşsizlik endişesi virüs korkusunu geride bıraktı!

DÜNYA için StratejiCo. ve ERA Araştırma işbirliğinde hazırlanan Koronavirüs Gündem Araştırması'na göre, iş kaybetme endişesi virüs korkusunu geçti. Araştırma bulgularına göre katılımcıların %68'i "iş kaybetme" ile ilgili endişe taşıyor.

Kaynak: Dunya.com

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