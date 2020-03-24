İşsizlik endişesi virüs korkusunu geride bıraktı! DÜNYA için StratejiCo. ve ERA Araştırma işbirliğinde hazırlanan Koronavirüs Gündem Araştırması'na göre, iş kaybetme endişesi virüs korkusunu geçti.

DÜNYA için StratejiCo. ve ERA Araştırma işbirliğinde hazırlanan Koronavirüs Gündem Araştırması'na göre, iş kaybetme endişesi virüs korkusunu geçti. Araştırma bulgularına göre katılımcıların %68'i "iş kaybetme" ile ilgili endişe taşıyor. Kaynak: Dunya.com