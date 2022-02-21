İsrail polisi Şeyh Cerrah'ta biri engelli 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik müdahalesinde biri engelli 3 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere yönelik saldırısında yaralanan 3 kişiye ilk müdahalenin yapıldığı" belirtildi.

Açıklamada, yaralıların hastaneye nakli sırasında İsrail güçlerinin yaralılardan birini taşıyan ambulansı durdurarak arama yaptığı aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, son günlerde gerginliğin tırmandığı Şeyh Cerrah Mahallesi'nde çıkan olaylarda engelli olduğu belirtilen Muhammed Acluni yaralandı, Filistinli bir kadının da aldığı darbeler neticesinde kollarında morluklar oluştu.

Olayla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, çok sayıda İsrail askerinin down sendromlu olduğu anlaşılan Filistinli bir gencin üzerine yürüdüğü ve kollarından çekiştirdiği, engelli gencin ise korku içinde kendini savunmaya çalıştığı görülüyor.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, 13 Şubat'ta, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden çıkarılma tehdidi altındaki bir Filistinli ailenin evinin önüne, buradaki Yahudi yerleşimcileri koruma bahanesiyle çadır kurmuştu.

Ben-Gvir, yerleşimci taraftarlarını bölgeye çağırmış, Filistinliler ise bu eyleme karşı çıkmak için gösteri yapmaya çalışmıştı.

İsrail polisi, Filistinlilere ses bombası, cop, TOMA ve atlı birliklerle müdahale etmiş, göstericilerle polis arasında arbede çıkmıştı. Olaylarda en az 20 kişi gözaltına alınmış, onlarca kişi yaralanmıştı.

İsrail'de başta Likud olmak üzere sağ ve dindar Siyonist partiler, Ben-Gvir'in çadırına gelerek destek ziyaretinde bulunmuştu.