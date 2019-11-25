İsrail'i boykot hareketinde ilk sınır dışı: İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi ülkeyi terk etti
İsrail'in ”Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi” hareketine destek verdiği gerekçesiyle hakkında sınır dışı kararı aldığı İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Omar Shakir ülkeyi terk etti. Shakir, boykot hareketine destek verme suçundan ülkeden sınır dışı edilen ilk kişi oldu.
İsrail'in "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi" hareketine destek verdiği gerekçesiyle hakkında sınır dışı kararı aldığı İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Omar Shakir ülkeyi terk etti. Shakir, boykot hareketine destek verme suçundan ülkeden sınır dışı edilen ilk kişi oldu.
İsrail istinaf mahkemesinin 17 Nisan'da hakkındaki sınır dışı kararını onayladığı Amerikan vatandaşı Omar Shakir, kendisine tanınan sürenin son gününde ülkeden ayrıldığını twitter üzerinden duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle