İsrail'i boykot hareketinde ilk sınır dışı: İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi ülkeyi terk etti
Haberler » Dünya » İsrail'i boykot hareketinde ilk sınır dışı: İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi ülkeyi terk etti - Haber

İsrail'i boykot hareketinde ilk sınır dışı: İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi ülkeyi terk etti

İsrail'in ”Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi” hareketine destek verdiği gerekçesiyle hakkında sınır dışı kararı aldığı İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Omar Shakir ülkeyi terk etti. Shakir, boykot hareketine destek verme suçundan ülkeden sınır dışı edilen ilk kişi oldu.

25.11.2019 21:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:39
İsrail'i boykot hareketinde ilk sınır dışı: İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi ülkeyi terk etti

'in "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi" hareketine destek verdiği gerekçesiyle hakkında sınır dışı kararı aldığı temsilcisi Omar Shakir ülkeyi terk etti. Shakir, boykot hareketine destek verme suçundan ülkeden sınır dışı edilen ilk kişi oldu.


İsrail istinaf mahkemesinin 17 Nisan'da hakkındaki sınır dışı kararını onayladığı Amerikan vatandaşı Omar Shakir, kendisine tanınan sürenin son gününde ülkeden ayrıldığını twitter üzerinden duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et