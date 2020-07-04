İsrail'den Gazze'de balıkçılara yönelik 6 ayda 172 ihlal
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İsrail'den Gazze'de balıkçılara yönelik 6 ayda 172 ihlal

İsrail'in yılın ilk yarısında işlediği 172 hak ihlaliyle abluka altındaki Gazze'de balıkçılık sektörünü sistematik bir şekilde çökertmeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'den Gazze'de balıkçılara yönelik 6 ayda 172 ihlal
04.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:14

İsrail'in yılın ilk yarısında işlediği 172 hak ihlaliyle abluka altındaki Gazze'de balıkçılık sektörünü sistematik bir şekilde çökertmeye çalıştığı bildirildi.

Filistinli El-Mizan İnsan Hakları Merkezi'nin yayımladığı rapora göre, İsrail 2020 yılının ilk yarısında Gazze'de balıkçılara yönelik sürekli ihlallerle sistematik bir şekilde bu sektörü çökertmeye çalıştı.

Raporda İsrail güçlerinin balıkçıları denizde takip, ateş açma, gözaltına alma, avlanmalarına engel olma, ekipman ve teknelere el koyma yoluyla taciz ettiği, bu olayların bazılarının da ölüm ya da yaralanmayla sonuçlandığı kaydedildi.

Raporda, avlanma mesafesinin kısıtlanması ve sektörün ihtiyaç duyduğu malzemelerin bölgeye girişinin engellenmesi de hak ihlalleri arasında sayıldı.

6 ayda 172 ihlal

İsrail'in bu yılın ilk yarısında balıkçılara karşı 172 ihlalde bulunduğu belirtilen raporda, devam eden ihlaller nedeniyle sektörde çalışanların Gazze'deki toplumun en fakir kesimlerinden birine dönüştüğü kaydedildi.

Balıkçılığın satış, nakliye, tekne yapım ve onarımı, ekipman satış ve onarımı alanında çalışanlara da iş imkanı sağladığına dikkat çekilen raporda, İsrail'in ihlallerinin bu kesimlerin de hayatını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Raporda yer verilen 2019 yılı verilerine göre Gazze'de 5 bin 606 kişi geçimini balıkçılıktan temin etti.

Abluka

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan gerilimleri gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların avlanma mesafesini sık sık düşürüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket etme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Kaynak: AA

Manşet

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