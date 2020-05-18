Isparta'ya şehit ateşi düştü (2) ISPARTA'DA TOPRAĞA VERİLECEKKars'ta teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi yarın sabah düzenlenecek törenin ardından memleketi Isparta'ya gönderilecek.

ISPARTA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kars'ta teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi yarın sabah düzenlenecek törenin ardından memleketi Isparta'ya gönderilecek. Isparta Merkez Şehitliği'nde toprağa verilecek şehit Çiftçi için cenaze namazının ne zaman kılınacağı ise henüz kesinleşmedi.

Kaynak: DHA