Isparta'nın Ayvalıpınar köyü, karantinaya alındı

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde, 2 kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından karantina uygulaması başlatıldı.

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde, 2 kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararda, köyde 2 kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle koronavirüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için saat 17.00'de 19 Mayıs'a kadar karantina başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA