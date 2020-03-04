04.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:41

Isparta Kitap Fuarı'nı binlerce kişi ziyaret etti

ISPARTA'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı yoğun ilgi gördü. 32'si yerel 192 yazar ve 311 yayınevinin katıldığı fuarı binlerce kişi ziyaret etti. Fuarı düzenleyen firmanın Proje Müdürü Tahsin Külcüoğlu, Ankara'da halen devam eden başka bir kitap fuarı olduğunu ve Isparta'daki fuarın onun önüne geçtiğini belirterek, "500 binlik nüfuslu yerde bu kadar kitap satılması, bu kadar ilgi görmesi Ankara'daki fuarın önüne geçmesi çok çok güzel bir duygudur" dedi.

Isparta Belediyesi'nin düzenlendiği 4'üncü Kitap Fuarı, ziyaretçilerini ağırlıyor. 8 Mart 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak kitap fuarı, her gün saat 09.00- 20.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 'Kitaplar gül açacak' temasıyla ve Milli Mücadele Kahramanı Isparta'nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilen Kitap Fuarı'na 32'si yerel toplam 192 yazar ile 311 yayınevi katılıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sona erecek fuara Ispartalılar yoğun ilgi gösteriyor.

Kendilerine, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından değer verilmesinden ve stant tahsisinde bulunmasından dolayı teşekkür eden yazarlardan Fatma Uçarlar, "Ulusal yazarlarımız bu fuarda yer alıyordu ancak yerel yazar, şairlerin burada yer alması çok daha anlamlı oldu. İlk kez bir birimizi tanıyoruz. Bu güzel bir teşvik oldu" dedi.

Yazar Zeki Çelik de kitap fuarının takdire şayan olduğunu dile getirirken, kitapseverlerin ilgisinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti. Çelik, "Bugüne kadar yeterince ilgi göremedik. Yıllarca bunun stresini yaşadık. Allah razı olsun başkanımızdan ve bütün yetkililerden" diye konuştu.

'BİZ BİLE ŞAŞIRDIK'

Fuarı organize eden AS Fuarcılık Proje Müdürü Tahsin Külcüoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederken, "Isparta'da 4'üncü kez düzenleniyor. Halktan ve öğrencilerden çok fazla ilgi var. Bizim planladığımız 60 bin öğrenci var. 60 bin öğrencimizi günlük 12-14 bin öğrencimizi fuara taşıyoruz. 311 yayın evi katılıyor. Bu sene organizasyonların daha iyi olduğunu söylüyor 192 yazarımız. Etkinliklerimizde günlük 40 yazarımız söyleşi ve imza etkinliği yapıyor. Toplamda 100'e yakın stant bulunuyor. Kapı girişinde Orman Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir kampanya ile her kitap alan öğrencilerimize bir kitap fidanı hediye ediyoruz. Toplamda 50 bin kumbara basıldı. Bu kumbaralar hem para biriktirme alışkanlığını kazandırmak hem de kitap almaları adına sağlandı. Kapı girişlerinde toplamda 30-45 bin arası girişimiz var. Geçen pazar günü 60 bine yakın giriş oldu. Biz bile şaşırdık. Kitapların çok uygun olduğunu söylüyorlar. İlk 3 günde 1 tona yakın poşet bastırmıştık ve bitti. Şu anda başka yerlerde fuar var. Bu fuarın onlardan daha iyi olduğunu söylüyorlar. Tabii bunun yayınevleri söylüyor. Halk bu sene kitap fiyatlarının uygun olduğunu söylüyor" dedi.

'BİR STANTTA GÜNLÜK ORTALAMA 1-4 BİN ARASI KİTAP SATILIYOR'

İçeride 1,5 milyon kitap olduğuna dikkati çeken Külcüoğlu, "Kitapları 8 tırla getirdik. Günlük ortalama 5-10 bin lira arası ciro çekiyorlarmış. Her bir stantta günlük ortalama 1-4 bin arası kitap satılıyor. Muazzam bir rakam bu. Çünkü Isparta'nın nüfusu 240 bin. Üniversite öğrencisi 60 bin, normal öğrenci nüfusu 80 bin. Topladığımızda 500 binlik nüfuslu yerde bu kadar kitap satılması, bu kadar ilgi görmesi Ankara'da devam eden başka bir kitap fuarının önüne geçmesi çok çok güzel bir duygudur" diye konuştu.

ZİYARETÇİLER MEMNUN

Kitap fuarını ziyaret edenlerden Betül Işık, "Kitap fuarı çok güzel, her yer hareketli görünüyor. Ayrıca buradaki insanların enerjileri de çok güzel. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi. Kitap fuarına gelen Beytullah Kara, "Çok güzel ve profesyonel bir fuar olmuş. Daha organize çalışılmış. Ücretsiz servisler olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Memnunuz fiyatlar uygun, bol bol kitaplarımız aldık" diye konuştu.

Ispartalı yazar Bekir Manav, "Isparta Kitap Fuarı'nda bütün Isparta'yı kapsayan fuar oldu. Yazarlar olarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğrencilerimiz teşrif ediyor. Bütün sivil toplum örgütleri, Kuran kursu yurtlarına varıncaya kadar herkes geliyor. Hafta sonu ve akşamları muazzam katılımlar oluyor. Harika bir fuar yaşıyoruz. Başta Ankara olmak üzere bütün illerde düzenlenen fuara bir örnektir" dedi.

Öte yandan 4. Kitap Fuarı'na hafta sonu ise on binlerce kitapsever akın etti. Kitapseverler, yazarlarla buluştu, kitaplarını imzalattı, söyleşilerine katıldı.

Kaynak: DHA

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