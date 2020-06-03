Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Isparta'nın Atabey ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
03.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:13

Isparta'nın Atabey ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kadir Öz (34) yönetimindeki 32 DL 300 plakalı otomobil, Isparta-Harmanören kara yolunda trafik levhasına çarpıp şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Öz, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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