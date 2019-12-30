Isparta'da midibüs devrildi: 12 yaralı

30.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:12

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.



Isparta-Afyonkarahisar karayolunda kontrolden çıkan 32 UC 005 plakalı midibüsün refüjde yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 12 yolcu yaralandı. Midibüsün Uluborlu'dan Isparta istikametine gittiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA