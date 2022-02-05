2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da hayat durdu! Gelen görüntüler durumun vahametini gözler önüne seriyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da hayat durdu! Gelen görüntüler durumun vahametini gözler önüne seriyor

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
 - Güncelleme:

Isparta'da 2 gündür tüm kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. 48 saattir evlere elektrik verilemezken, vatandaşlar kara kışta ısınma ihtiyacını karşılayamadı. Bazı vatandaşlar çocukları üşümesin diye ocakta su kaynatıp buharla ısınmaya çalıştı. Bir vatandaşın eline tuz poşeti alıp yerlere tuz atarak buzları eritmeye çalışması ise kentteki durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.

Isparta'da 3 Şubat günü saat 05.00 sıralarında başlayıp 11 saat aralıksız yağan karda metrekareye 55,6 kilogram yağış düştü. Saat 16.00 sıralarında duran kar, gece saatlerinde yeniden başladı. Zaman zaman yağış, karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu. Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, perşembe ve cuma günü kentte metrekareye düşen yağış miktarı 83,9 kilogram ölçüldü.

Yağış sırasında kırılan ağaç dalları elektrik tellerine zarar verince birçok mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Valilik tarafından oluşturulan kriz merkezi koordinesinde ekipler kar temizliği ve elektrik kesintisinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki bazı mahallelerde hala elektrik kesintisi sürüyor.

Isparta'da durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren fotoğraf! Bir vatandaş yerlere tuz atarak buzları eritmeye çalıştı

Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, "Kesintilerin başladığı ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin abonemize enerji verilemezken bu sayı 16 bin aboneye kadar indirilmiştir" denildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise "Elektrik kesintisi nedeniyle ısınma sıkıntısı yaşayan bazı yerlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Isparta'da durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren fotoğraf! Bir vatandaş yerlere tuz atarak buzları eritmeye çalıştı

Elektrik kesintisi nedeniyle birçok vatandaş sosyal medyadan yaşanılan duruma tepki gösterdi. Saatler süren kesinti nedeniyle evlerini ısıtamadığını belirten vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Ispartalılar, çocukları üşümesin diye ocakta su kaynatarak evini buharla ısıtmaya çalıştı.

Isparta'da durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren fotoğraf! Bir vatandaş yerlere tuz atarak buzları eritmeye çalıştı

Elektrik kesintisiyle gündem olan kentte ilginç olaylar da yaşandı. Bir vatandaş eline tuz dolu poşet alıp sokağa çıktı ve yerlere tuz atarak buzları eritmeye çalıştı. Yaşananlar kentteki durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Isparta, Ekonomi, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Mümtaz Kaya:

Geliyor gelmekte olan

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Turk Evladi:

akp belediyesi calismiyor. haha istanbulda ayni seyler yasanirken bas bas bagiran aktroller nerdesiniz.

Cevap Yaz 8 34 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title