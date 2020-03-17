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Hasan Çelik, Isparta, Ekonomi

Isparta'da bu yıl 12- 13 bin ton gül rekoltesi bekleniyor

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik) Genel Müdürü Hasan Çelik, Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da her yıl mayıs ayı başında başlayan gül hasadı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, bu yıl 12-13 bin ton civarında gül çiçeği rekoltesi...

17.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:04
Isparta'da bu yıl 12- 13 bin ton gül rekoltesi bekleniyor

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik) Genel Müdürü Hasan Çelik, Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da her yıl mayıs ayı başında başlayan gül hasadı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, bu yıl 12-13 bin ton civarında gül çiçeği rekoltesi beklediklerini söyledi.

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, Isparta bölgesinde geçen yıl gül çiçeği üretim rekoltesi açısından bir sıkıntı olmadığını söyledi. 11 bin ton civarında rekolte olduğunu, ufak tefek sıkıntılara rağmen gül çiçeğinin firmalar tarafından alınıp, işlenerek, ürünlerin pazarlama safhasına kadar getirildiğini aktaran Hasan Çelik, "Isparta'da geçmiş yıllara oranla ya da dünyanın gül yağı sektörünün ihtiyacı ile kıyasladığımız zaman gerek Bulgaristan'da gerekse Türkiye'de bir arz fazlası söz konusu oldu. Bundan dolayı gül yağı fiyatlarında bir düşüşe neden oldu. Bu düşüş sebebiyle gül çiçeği fiyatlarında geçen yıllara göre bir düşüş olmuştu. Ama sektördeki bu üretici firmaların bir kısmının elinde bir miktar daha gülyağı kaldığını biliyoruz. Geçen yıl temmuz ayındaki fiyatlarla bugünkü fiyatları karşılaştırdığımızda halen daha düşüşün devam ettiğini biliyoruz" dedi.

'12-13 BİN TONA KADAR ÇIKACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ'Geçen kış dönemi içerisinde gül çiçeğinin rekoltesini etkileyecek önemli bir doğa olayı yaşanmadığını anlatan Çelik, "Her şey normal gidiyor. Mayıs ayına böyle devam ederse rekoltede herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. ve bu miktarın 12-13 bin tona kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Rekabet ettiğimiz Bulgaristan, Fas, İran gibi ülkeleri de devreye soktuğumuzda, tüm bunların üretim toplamını dikkate alırsak, geçen sene başlangıcını gördüğümüz ve hissettiğimiz bu sıkıntının 2020 yılında da devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Yani pazarlama noktasında ve fiyatlar konusunda muhtemelen aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Önemli olan burada şudur; gül çiçeğini alıp işlemekten ziyade satabilmek önemlidir. Yani pazarda kendinize bir yer bulup ürününüzü pazarlayabiliyorsanız bu çok önemlidir. Pazar sadece sizi etkileyen bir pazar değil. Tüm sektörlerde olduğu gibi yapacağınız çok bir şey yoktur. Biz Gülbirlik olarak 2019 yılında üretimini yaptığımız gül yağları ve gül konkretleri gibi ürünlerimizin pazarlamasını tamamladık. Şu an da 2020 yılı gül çiçeği sezonu için fabrikalarımızı ve diğer branşlarımızı tamamlamak üzereyiz. Hayırlısıyla kazaya belaya kalmadan don riskiyle karşılaşmadan mayıs ayına ulaşabilirsek alımlarımızı başlatacağız. Gül çiçeklerimizi işleyip, yağlarımızı ve konkretlerimizi alıp tekrar pazara sunacağız" diye konuştu.'KORONAVİRÜS İÇİN KARANTİNA OLUŞMUŞSA, SATIŞLAR YAVAŞLAR'Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında da konuşan Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, "Koronavirüs ister istemez dünyada uluslararası ticareti de sekteye uğratıyor. İnsanlar ihracat ve ithalatlarını durdurdu. Umarım havaların ısınmasıyla bu tehlike ortadan kalkar, her şey normale döner diye umut ediyoruz. Çalıştığımız ülkelerden koronavirüsle ilgili çok üst düzeyde tedbirler almışsa ve insanlar çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerine gidemiyorlarsa ve evlerinde karantinaya alınmış durumdaysa tabii ki sizin satışlarınızın yavaşlaması söz konusudur. Bütün bunlara rağmen gerek Avrupa ve gerek Uzakdoğu'da mesela Çin'de ithalat ve ihracatta çok önemli olmamakla birlikte kısmi bekleyiş süresi var. Ama Avrupa ve diğer pazarlarda şu ana kadar hiçbir sıkıntı görmedik. Ama bu görmeyeceğimiz anlamına gelmez. Dünyanın baş edemediği bir konudan bahsediyoruz" dedi.DİKİM KONUSUNDA VATANDAŞLARA UYARIKentte gül dikimlerinin artık durduğunu kaydeden Çelik, şöyle dedi: "Dikim alanları son 2020'ye gelene kadar hızlı bir şekilde devam etti. Dikimler artık durdu. Ama öncesinde çok dikim alanı oluşturulmuştu. Bölgemizde 18-20 bin dekarlık alandan bahsedilirken, şu an 35 bin dekarlara kadar ulaştığını tahmin ediyoruz. Bu nereden baksanız 2 katına çıkan bir dikim alanıdır. Ama pazara çıktığınızda pazarda öyle bir genişleme ya da alternatif pazarlar oluşturulamadığı için aynı pazara 1 misli daha fazla yapılan üretimle hitap edeceğinizden dolayı bu sıkıntıyla karşılaşmak her zaman için muhtemeldir. Çok çok fazla bir ürün oluştu. Bunun bir doyum noktası var. Bir ihtiyaç var. İhtiyaç fazlası arz- talep dengesinin bozulması durumunda her zaman için üreticinin aleyhine, kullanıcının lehine durumlar söz konusu oluyor. Bütün bunlara çok da karamsar olunmamasını gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşımızın biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz. Ekim dikim yapacak olanların mutlaka ilgili mercilerle kontak halinde olmasında fayda var diye düşünüyoruz" diye konuştu.PAZAR SONRASI GÜL ÇİÇEĞİ TABAN FİYATI AÇIKLANIYORIsparta'da her yıl gül çiçeği taban fiyatını ürünün pazara çıkmasının ardından belirlediklerini söyleyen Çelik, üreticiye fiyatlandırma konusunda bazı birliklerin çok önceden fiyat açıklamakla batma noktasına geldiklerini gördüklerini söyledi. Çelik, şöyle dedi:

"Çoğunun da battığını biliyoruz. Ama Gülbirlik'te uzun zamandır uygulanan bir sistem var. Ürün elinize gelip satış bağlantılarını gerçekleştirmeden vereceğiniz her türlü fiyat havada kalır. Yani bu sizin üretici olarak aleyhinize de olabilir, lehinize de olabilir. Üreticiler olarak baktığınızda aynı risk onlarda da söz konusudur. Her kooperatifin yöneticisi yetkilisi, kooperatifi ayakta tutmak ve onun ortaklarına en üst seviyede faydalı olmak onların ürünlerini en iyi şekilde değerlendirmekle mükelleftir. Bu açıdan bizim son dönemlerde yaptığımız uygulama çok başarılı bir şekilde sonuç verdi. Şöyle ki, ürünü alıyoruz, işliyoruz ve pazara çıkarıyoruz. Pazarda satış sözleşmelerimizi yaptıktan sonra elde edeceğimiz gelire bakıyoruz ve bu gelirden sonra yaptığımız masrafları da düştükten sonra geride kalan kısım neyse bunun tamamını üreticiye ödüyoruz. 2020 yılında da aynı şekilde devam edecek. Ortaklarımızın hak ve hukuku korunması konusunda elimizden geleni yapacağız."


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Kaynak: DHA

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