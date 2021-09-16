Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası için yürüdüler - Haberler
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Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası için yürüdüler

İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün - Haberler | Yerel

- Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası için yürüdüler Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası doğa yürüyüşüyle başladı.

- Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası için yürüdüler

ISPARTA - Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası doğa yürüyüşüyle başladı. Farkındalık için gerçekleştirilen yürüyüşte spor yapmanın ve hareket etmenin önemi vurgulandı.

16-22 Eylül tarihleri arasında her yıl farklı bir temayla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlendi. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sürecek olan ve farkındalık oluşturan programın startı Gökçay Kavşağı'ndan verildi. Hafta dolayısıyla Kirazlıdere'ye doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

"Farkındalık hareketliliği"

Kirazlıdere'ye kadar yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşlar buradan, şehri kuşbakışı izledi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geniş katılımlı bir yürüyüş yaptıklarını dile getirerek, "Bu bir farkındalık hareketliliği. Bizler de daha çok hareket etmek, daha çok yürüyebilmek, spor yapabilmek amacıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. 2019 yılında ilk göreve geldiğimizde hafta dolayısıyla yapmış olduğumuz etkin çalışmalarla belediyemiz, ilimiz birinci seçilmiş ve ödüllerimizi almıştık. 2020 yılında ise pandemi süreci dolayısıyla sürece uygun şartlarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek ve bu farkındalığı ortaya koyduk" dedi.

"Amacımız daha fazla hareket edebilmek"

Bu yıl da amaçlarının hafta dolayısıyla hazırlanan program kapsamında farkındalık oluşturmak olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, vatandaşları araçlardan inerek, bisiklete binmeye, yürümeye davet etti. Başdeğirmen, "Amacımız daha fazla hareket edebilmek ve sağlıklı bir hayat sürdürebilmek" diye konuştu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hafta boyunca yapılacak etkinliklere ilişkin bilgiler verdi.

"Örnek bir yürüyüş sergiledik"

Hareketlilik Haftası dolayısıyla sporcular ve antrenörlerin de katılımıyla etkinliklere start verdiklerini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek de, "Buradaki amaç bir farkındalık oluşturmak, doğanın içerisinde olmak, egzoz gazlarından kaçınmak. Motorize olmayan bir yaşam şeklini çocuklara, gelecek nesillere aktarılması yönünde örnek bir yürüyüş sergiledik. Bu faaliyete katkı veren Isparta Belediyesine sporcularımıza, antrenörlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla hafta boyu kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası için yürüdüler

Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası için yürüdüler

Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası için yürüdüler

Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası için yürüdüler

Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası için yürüdüler

Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası için yürüdüler
İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün - Son Dakika Haberleri
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