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Dev kulübün kapısına kilit vuracaklar! Mbappe ve Haaland için verilen para akıllara zarar

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Erling Haaland'la büyük ölçüde anlaşan Real Madrid, Kylian Mbappe'yi de bitiriyor. İspanyol devi bu iki transfer için tam 640 milyon euro harcayacak.

Eden Hazard transferinden sonra ses getirecek imzalardan hayli uzak duran Real Madrid, adeta tüm kasayı boşaltmaya hazırlanıyor.

İspanyol devi kapıya kilit vurdurmak istiyor! Mbappe ve Haaland'a verdikleri para akıllara zarar

İspanyol basınından Marca ve AS'ta çıkan haberlere göre; Real Madrid Başkanı Perez, uzun süredir hayal ettiği Haaland ve Mbappe transferleri için 640 milyon euroluk bütçe hazırladı.

İspanyol devi kapıya kilit vurdurmak istiyor! Mbappe ve Haaland'a verdikleri para akıllara zarar

Haaland geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İspanya'da oynamak istiyorum" diyerek adeta transferin fitilini yakmıştı. Ayrıca Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke de Haaland'ın Real Madrid'de oynama hayali olduğunu ifade etti.

İspanyol devi kapıya kilit vurdurmak istiyor! Mbappe ve Haaland'a verdikleri para akıllara zarar

La Liga Başkanı Javier Tebas, "Real Madrid her iki oyuncuyu da alabilecek güce sahip. Ancak bazı problemler de yaşanabilir" sözleriyle uyarıyı erken yaptı.

Kylian Mbappe'nin mukavelesi sezon sonu bitiyor. Madrid ekibi bonservis ödememeyeceği Mbappe'nin maaşında hayli cömert davranacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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