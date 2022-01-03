Dev kulübün kapısına kilit vuracaklar! Mbappe ve Haaland için verilen para akıllara zarar
Erling Haaland'la büyük ölçüde anlaşan Real Madrid, Kylian Mbappe'yi de bitiriyor. İspanyol devi bu iki transfer için tam 640 milyon euro harcayacak.
Eden Hazard transferinden sonra ses getirecek imzalardan hayli uzak duran Real Madrid, adeta tüm kasayı boşaltmaya hazırlanıyor.
İspanyol basınından Marca ve AS'ta çıkan haberlere göre; Real Madrid Başkanı Perez, uzun süredir hayal ettiği Haaland ve Mbappe transferleri için 640 milyon euroluk bütçe hazırladı.
Haaland geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İspanya'da oynamak istiyorum" diyerek adeta transferin fitilini yakmıştı. Ayrıca Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke de Haaland'ın Real Madrid'de oynama hayali olduğunu ifade etti.
La Liga Başkanı Javier Tebas, "Real Madrid her iki oyuncuyu da alabilecek güce sahip. Ancak bazı problemler de yaşanabilir" sözleriyle uyarıyı erken yaptı.
Kylian Mbappe'nin mukavelesi sezon sonu bitiyor. Madrid ekibi bonservis ödememeyeceği Mbappe'nin maaşında hayli cömert davranacak.
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