İspanya'da Türk gemisi battı: Kayıp 2 kişi aranıyor

- İspanya'da Türk gemisi battı: Kayıp 2 kişi aranıyor İspanya'nın doğusundaki Castellon Limanı'nda 5'i Türk olmak üzere toplam 9 mürettebatlı bir Türk gemisi yük alımı sırasında batarken, kayıp 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

- İspanya'da Türk gemisi battı: Kayıp 2 kişi aranıyor

BARSELONA - İspanya'nın doğusundaki Castellon Limanı'nda 5'i Türk olmak üzere toplam 9 mürettebatlı bir Türk gemisi yük alımı sırasında batarken, kayıp 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

İspanya'nın doğrusunda yer alan Castellon Limanı'nda 5'i Türk olmak üzere toplam 9 mürettebatı bulunan "Nazmiye Ana" adlı Panama bandıralı konteyner gemisi dün akşam yük alımı sırasında dengesini kaybederek battı. Olayda 3 kişinin yaralandığı, denize düşen 22 yaşındaki Hintli denizci Bhanu Pratao ve 36 yaşındaki İspanyol liman çalışanının da hala kayıp olduğu bildirildi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, liman arama kurtarma operasyonu için kapatıldı.

İtfaiye yetkilileri, olaydan dün akşam yerel saatle 20.50'de haberdar edildiklerini belirterek, limana 5 dalış ekibi gönderildiğini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına liman polisi ve römorkörleri ile Kızıl Haç'ın da katıldığı açıklandı.

Mürettebattan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, Türk mürettebatın ise bugün İstanbul'a gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

Öte yandan İspanya'nın Barcelona kentinden gelen geminin, Cezayir'in Bejala Limanı'na doğru yol alması bekleniyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı