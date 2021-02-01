İspanya'da son 3 günde Kovid-19'dan 762 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 günde 762 kişinin hayatını kaybettiği ve 79 bin 686 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 günde 762 kişinin hayatını kaybettiği ve 79 bin 686 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının hafta sonu verdiği aradan sonra güncellediği verilere göre, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı, 29 Ocak'tan bugüne 762 artışla 59 bin 81'e çıktı.

Yeni vaka sayılarındaki yükselişin sürdüğü ve son üç günde 79 bin 686 vakanın tespit edildiği ülkede, salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 822 bin 805'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, salgınla ilgili ülkedeki son durumu değerlendirdiği basın toplantısında, son haftalarda artırılan önlemlerin olumlu dönüşünün görülmeye başladığına dikkati çekti.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı ortalamasının 890'larda iken iki haftada 865'e indiğini kaydeden Simon, "Yeni vaka sayıları halen çok yüksek olsa da hızlı bir düşüş var. Her şeye rağmen yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğu düşürmek için önümüzde birkaç hafta daha var." dedi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler son iki haftadır genişletilmişti.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının başlaması erkene alınırken, salgının yoğun olduğu yerlerde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları da artırıldı.

Bazı özerk yönetimler bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatırken, bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama getiriyor.

Ayrıca, aile veya arkadaş grupları arasında en fazla toplanma sayısı bölgelere göre değişiklik göstererek 4 veya 2'ye indirilip, Galisya'da aynı evde yaşayanlar dışında bir araya gelinmesine yasak getirildi.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 275 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 bin 805 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Salgından kaynaklanan can kaybının 12 bin 757'ye çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı da 726 bin 321'e ulaştı.

Hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının yoğunluk oranının salgının başlangıcından bu yana en üst seviyede olduğu Portekiz'de, mevcut durumda 865'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 869 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

Artan vaka ve ölü sayılarından dolayı ülkede devam eden OHAL kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Portekiz hükümeti, ayrıca ticari ve istisnai durumlar dışında 10 Şubat'a kadar sınırlarını kapatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı