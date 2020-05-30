İspanya'da partiye katılan Belçika Prensi Joachim'de Kovid-19 çıktı
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İspanya'da partiye katılan Belçika Prensi Joachim'de Kovid-19 çıktı

İspanya'nın güneyindeki Kurtuba kentinde düzenlenen bir partiye katılan Belçika Prensi Joachim'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İspanya'da partiye katılan Belçika Prensi Joachim'de Kovid-19 çıktı
30.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:45

İspanya'nın güneyindeki Kurtuba kentinde düzenlenen bir partiye katılan Belçika Prensi Joachim'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İspanyol ve Belçika basınında çıkan ve Belçika Kraliyet Sarayı'nın doğruladığı haberlere göre, Prens Joachim'in 26 Mayıs'ta Kurtuba'da düzenlenen bir partiye katıldığı ve sonrasında Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen protokol gereği Prens Joachim'in ve temasa geçtiği tespit edilen herkesin karantinaya alındığı ifade edildi.

Prens Joachim'in, tanınmış bir İspanyol iş insanının kızı olan, kız arkadaşı Victoria Ortiz'i ziyaret etmek için 24 Mayıs'ta uçakla Madrid'e geldiği ve aynı gün hızlı trenle Kurtuba'ya geçtiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu partiye Ortiz'in ailesi ve Sevilla kentinden gelen bazı arkadaşlarının katıldığı kaydedildi.

Diğer yandan, partiye 27 kişinin katıldığının ortaya çıkmasıyla Endülüs özerk yönetimi hükümetinin, olağanüstü halin ihlal edildiği gerekçesiyle Prens Joachim'in de aralarında olduğu tüm katılımcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Kademeli normalleşme sürecinde üçüncü aşamada olan Kurtuba ve Sevilla'ya kentlerinde kurallar gereği en fazla 15 kişinin toplanmasına izin verilirken olağanüstü halden dolayı da özel izin olmadıkça şehirler arası ulaşıma izin verilmiyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, son bir haftadır ülkenin diğer bazı kentlerinde de görülen yaş günü kutlamaları veya partilerin Kovid-19'da ikinci dalganın başlamasına yol açabileceği uyarısında bulunup halka temkinli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı.

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı 27 bin 119 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 237 binin üzerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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