İspanya'da Enes Ünal'a büyük ayıp! La Liga yönetimi, milli futbolcumuzun gollerini adeta yok saydı
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İspanya ekibi Getafe'nin formasını giyen Enes Ünal, Şubat ayında adeta şov yaparak çıktığı 4 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi. La Liga yönetimi bu başarısına rağmen milli yıldızımızı, ayın futbolcusu oylamasında aday göstermedi.
La Liga ekibi Getafe forması giyen ve Şubat ayında çıktığı 4 maçta 6 gol atan milli futbolcu Enes Ünal, İspanya'da ayın futbolcusu oylamasında aday gösterilmedi.
ENES YOK, VEDAT MURIQI VAR
Bu sezon 25 maçta 13 gol kaydeden bu gollerin 6'sını Şubat ayında rakip filelere bırakan 24 yaşındaki futbolcu ayın futbolcuları oylamasında kendisine yer bulamadı. Oylamada yer alan hücum oyunlarından Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, 4 maçta 2 gol 1 asist, Barselona forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang 4 maç 4 gol, Real Betis forması giyen Nabil Fekir 4 maçta 1 gol ve Elche forması giyen Pere Milla ise 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.
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