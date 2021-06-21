İspanya'da bir Faslının ölümüne, bir Ekvadorlunun yaralanmasına neden olaylar üzerine ırkçılığa tepkiler arttı

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde, son bir haftada yapılan ırkçı saldırılarda bir Faslının öldürülmesi, Ekvador vatandaşı bir kadının ise bıçakla yaralanması, halkın tepkisini çekti.

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde, son bir haftada yapılan ırkçı saldırılarda bir Faslının öldürülmesi, Ekvador vatandaşı bir kadının ise bıçakla yaralanması, halkın tepkisini çekti.

Murcia'nın Mazarron ilçesinde 13 Haziran'da bir barda çıkan sözlü atışmanın ardından, Carlos Patricio adlı eski bir askerin üç el ateş etmesi sonucunda 39 yaşındaki Yunus Bilal adlı Fas vatandaşı hayatını kaybetmiş, 16 Haziran'da da Cartagena kentinde sosyal yardım almak için sırada bekleyen Ekvadorlu bir kadın, bıçaklanarak yaralanmıştı.

Soruşturmalarda, her iki olayın da "ırkçı saldırı" şeklinde nitelendirilmesinin ardından Murcia'daki bazı sivil toplum kuruluşları, Faslıların bağlı olduğu dernekler, sol görüşlü Unidas Podemos ve Yeşiller partileri, bölgede artan ırkçı saldırıları kınayan açıklamalar yaptı.

Nefret suçlarının ve ırkçı saldırıların son dönemde arttığına işaret eden sivil toplum kuruluşları yetkilileri, toplumun huzurunu bozan girişimlere karşı birlik olunmasını istedi.

İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisi yetkilileri ise Murcia'da yaşanan olaylardan, aşırı sağ görüşlü Vox partisini sorumlu tuttu.

Unidas Podemos partisinden Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, Fas vatandaşının öldürülmesinden sonra Twitter hesabından "Mazarron'da bir komşunun ırkçı saldırıda öldürülmesi çok ciddi bir olaydır. Bu, izole bir olay değildir. Siyaset ve medya aktörlerince desteklenen ve toplumun tamamı tarafından reddedilmesi gereken bir nefret söyleminin sonucudur." paylaşımını yaptı.

İspanya'da geçen hafta sonunda Murcia bölgesinde ve Bilbao kentinde düzenlenen gösterilerde de ırkçı saldırılar kınandı.

Mazarron'da yaşanan olayda görgü tanıkları, "Müslüman karşıtı" olduğu bilinen 52 yaşındaki eski asker Carlos'un, ilk olarak garson kıza "Neden Müslüman Afrikalılara servis yapıyorsun?" dediğini, Faslı Yunus Bilal'in de buna karşılık vererek garson kıza destek çıktığını aktardı.

Carlos'un, "Tüm Müslüman Afrikalılar ölmeli" diyerek evinden tabancasını alıp geri döndüğü ve barın terasında oturan Fas vatandaşı Bilal'e 3 el ateş ederek kaçtığı bildirildi.

Kısa zamanda yakalanan Carlos'un tutuklanarak cezaevine konulduğu açıklandı.

Cartagena'da yaşanan diğer bir ırkçı saldırıda ise gıda yardımı almak için sırada bekleyen Ekvadorlu bir kadın, "Bizim yemeğimizi alma" diye bağırıp hakaret eden başka bir kadın tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli