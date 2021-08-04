İspanya'da açık hava spor karşılaşmalarına yüzde 40 oranında seyirci alınacak
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İspanya'da açık hava spor karşılaşmalarına yüzde 40 oranında seyirci alınacak

İspanya'da açık hava spor karşılaşmalarına yüzde 40 oranında seyirci alınacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Ağustos ayında yapılacak açık hava spor karşılaşmalarına maksimum yüzde 40, kapalı tesislerde ise yüzde 30 oranında seyirci alınmasına izin verileceğini duyurdu.

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Ağustos ayında yapılacak açık hava spor karşılaşmalarına maksimum yüzde 40, kapalı tesislerde ise yüzde 30 oranında seyirci alınmasına izin verileceğini duyurdu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden İspanya'dan, spor karşılaşmalarında seyircilerin doluluk oranına ilişkin yeni bir karar geldi. İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias yaptığı açıklamada, ülkede açık hava stadyumlarında maksimum yüzde 40, kapalı tesislerde ise yüzde 30 doluluk oranıyla spor etkinliklerine Ağustos ayında taraftar alınmasına izin verileceğini kaydetti. Darias, kısıtlamanın La Liga'nın başlayacağı 13 Ağustos'ta geçerli olacağını, Ağustos ayı sonunda merkezi ve bölgesel hükümetlerin konuyu tekrardan tartışacağını belirtti. Yapılacak görüşmelerden sonra doluluk oranının değişebileceğine dikkat çeken Bakan Darias, maçlarda taraftarlar arasında 1,5 metre mesafe olacağını ve maske takmanın zorunu olacağını aktardı. Karşılaşmalarda vatandaşların su içmelerine izin verileceğini, fakat yemek yemelerine veya sigara içmelerine izin verilmeyeceğini bildiren Darias, kapalı tesislerin iyi havalandırılmasına ise dikkat edileceğini kaydetti.

Alınan karara göre İspanya hükümeti, rakip takım taraftarlarının maçlara gelmemesi için tribünlerde sadece ev sahibi takım taraftarlarının olmasına izin verecek. Kulüpler ise, etkinliklere katılımı düzenlemek için sezonluk kombineleri olan taraftarlara öncelik verecek.

Öte yandan geçtiğimiz Mayıs ayında İspanya'da, Covid-19 vaka sayısının düşük olduğu bölgelerde maksimum 5 bin seyircili maçlar oynanmıştı, fakat tribünler daha sonra yine kapatılmıştı. Ayrıca Bakan Darias, 14 günlük Covid-19 insidans oranı 100 bin kişi başına 633 vakaya ulaşması nedeniyle İspanya'nın covid-19'un yayılmasıyla ilgili bir istikrar aşamasında olduğunu ifade etmişti. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'un Delta mutasyonunun İspanya'daki yeni vakaların yüzde 75'inden sorumlu olduğu belirtilirken, ülkede toplam Covid-19 vaka sayısının 4 milyon 545 bin 184'e, toplam can kaybının ise 81 bin 844'e ulaştığı kaydedildi. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İspanya'da açık hava spor karşılaşmalarına yüzde 40 oranında seyirci alınacak - Haberler Spor
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