İSO İkinci 500 listesinde 12 Kayseri firması yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" araştırma sonuçları açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" araştırma sonuçları açıklandı.

Bu sonuçlara göre 2020 yılı İSO ikinci 500 listesinde 12 KAYSO üyesi firma yer aldı. Metal Metris ve Coreal Alüminyum ilk iki sırada yer alırken, Hasçelik ve Halat San. ve Tic. A.Ş. üçüncü sırada yer aldı.

İSO ikinci 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Geçen yıl İSO İkinci 500'de 13 firmamız vardı, bu sene 12 firmamız yer aldı. Pandeminin tüm zorluklarına rağmen, sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Kayserili firmalarımız üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyorlar. Bu sene listeye ilk defa giren Kayseri Yem ve sıralamada yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Listeye giren Kayserili firmalar ise şu şekilde:

Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Mondi Mobilya San. ve Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti., Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Kayseri Yem San. ve Tic. A.Ş., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kilim Mobilya A.Ş., Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş., Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı