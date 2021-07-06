İSO İkinci 500 listesinde 12 Kayseri firması yer aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSO İkinci 500 listesinde 12 Kayseri firması yer aldı

İSO İkinci 500 listesinde 12 Kayseri firması yer aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" araştırma sonuçları açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" araştırma sonuçları açıklandı.

Bu sonuçlara göre 2020 yılı İSO ikinci 500 listesinde 12 KAYSO üyesi firma yer aldı. Metal Metris ve Coreal Alüminyum ilk iki sırada yer alırken, Hasçelik ve Halat San. ve Tic. A.Ş. üçüncü sırada yer aldı.

İSO ikinci 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Geçen yıl İSO İkinci 500'de 13 firmamız vardı, bu sene 12 firmamız yer aldı. Pandeminin tüm zorluklarına rağmen, sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Kayserili firmalarımız üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyorlar. Bu sene listeye ilk defa giren Kayseri Yem ve sıralamada yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Listeye giren Kayserili firmalar ise şu şekilde:

Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Mondi Mobilya San. ve Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti., Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Kayseri Yem San. ve Tic. A.Ş., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kilim Mobilya A.Ş., Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş., Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 ayrıntı
Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 ayrıntı
Bugüne kadarki en büyük miktar! Ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi
Bugüne kadarki en büyük miktar! Ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSO İkinci 500 listesinde 12 Kayseri firması yer aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:21:37. #1.14#

title