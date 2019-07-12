İsmail YK, twitter'da trend topic oldu

Yazın bombasını İsmail YK patlattı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı, yeni yaşını kutladığı 5 Temmuz'da sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı, "Çikolatam" adlı single'ını yayınladı. Aranjesine İsmail YK'nın yeğeni TaneryMusix'in imza attığı hareketli şarkı, Musicom Prodüksiyon tarafından müzikseverlere sunuldu.

TWITTER'DA TREND TOPIC OLDU

"Çikolatam"a çekilen eğlenceli klip de dijital platformlarda ve müzik kanallarında paylaşıldı. İsmail YK'nin güzel bir genç kadınla dondurma yediği eğlenceli klip sosyal medyada olay yarattı. Genç kadının annesinin telefonda İsmail YK'ya "Benim kızımın evlilik çağı daha gelmedi, henüz 29 yaşında. Hangi öküzün kafasını yaşıyorsun!" diye çıkıştığı sahneyle başlayan klip büyük beğeni topladı. Klip ve şarkı hakkında sosyal medyada onlarca yorum yazıldı. "Çikolatam" ilk günden itibaren sosyal paylaşım sitelerinin trendler listesinde en üst sıraya yerleşti.

Kaynak: Bültenler