İsmail Kartal'dan Mesut Özil açıklaması: "Trabzonspor maçında oynatmayı düşünüyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takım olarak iyi yolda ilerlediklerini belirterek, uzun süredir takımdan ayrı kalan Mesut Özil ile ilgili ise, "Trabzonspor maçında kadroya alacağız. İyi bir Mesut her zaman burada oynar, ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum" dedi.

Maçın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kartal, "Trabzonspor maçı önemli ve zor bir karşılaşma. Planlarımız var. Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Kendi taraftarlarımızın önünde, onların bize katacağı enerjiyle, verecekleri eşsiz destekle biz çok daha iyi mücadele edeceğiz ve maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımız takımımıza lütfen güvensin, inansın. 90 dakika destek vermelerini istiyorum. Onları mahcup etmeyeceğiz. Bu maç Fenerbahçe'nin birlikteliği, geleceği için bir başlangıç olabilir. Onları memnun edecek bir futbol ve karakter ortaya koyarsak arkasının gelebileceğini düşünüyorum. Bu camianın en büyük gücü taraftarlarıdır. Pazar günü onları bekliyorum. Bu maçı taraftarlarımızla oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"İyi yolda ilerliyoruz"

Kazanma alışkanlığı elde etmiş olmanın önemine değinen 60 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:

"Son 3 maçı kazandık. Kaybettiğimiz birkaç maçı daha kazanabilirdik diye düşünüyorum. Slavia Prag maçlarını kabul etmemiz lazım orada bizden üstün oynadılar ama lig ve kupa maçlarını oyun olarak kazanabilirdik. Elimizdeki oyuncularla en iyisine ulaşabilmek bizim hedefimiz. Fenerbahçe ruhuyla mücadeleye çalışıyoruz. Takım içindeki oyuncularla iletişimde çok daha iyi duruma geldik. Maç kazanmanın vermiş olduğu rahatlıkla takımın özgüveni yerine gelmeye ve psikolojik olarak üstüne koymaya başladı. Hiçbir şey dünden bugüne bir anda değişmez. Zamanla yarışıyoruz. İyi yolda ilerliyoruz diye düşünüyorum."

"Arda Güler bu camianın evladıdır"

Arda Güler konusunda yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını aktaran Kartal, "Arda bizim evladımız. İçten gelerek konuşan bir inanım. Cümleleri cımbızla alıp başka yerlere çekmek doğru değil. Söylemek istediğim çok net. Arda bu camianın evladıdır. Bizden önceki hocalarına teşekkür ettim, biz de Kulübün politikası doğrultusunda ilk 11'de oynattık, camiamız da desteklerini gösterdiler. Ertuğrul'u (Çetin), Çağtay'ı (Kurukalıp) da oynattık. Hepsi bizim değerlerimiz. Ülkemizin futbol ikliminde genç oyuncuları korumak, kazanmak, Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna faydalı olmaları için bunların iyi planlanması gerekir. Hangi maçta Arda'yı 11'de başlatabiliriz diye planlıyoruz. Arda'nın fiziksel olarak anatomisi henüz gelişmeye devam ediyor. Daha güçlenmesi gerekiyor, eksikleri var. Arda oynadı, bundan sonra takım için önemli bir oyuncu olacak. Maçına zamanına göre oynayacaktır. Benim kalbim ve ne söylemek istediğim belli" dedi.

"Takımdaki abileri Arda'ya çok yardımcı oluyor"

Göreve geldikleri 53 günde altyapıdan 12 oyuncunun A Takım idmanında yer aldığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Kasımpaşa maçında İrfan Can Kahveci bizim için değerli bir oyuncu. Altyapıda Arda 8-10 ve iç pozisyonlarında oynadı. İkisiyle de konuştuk. Arda'yı biraz içte oynattık sonrasında İrfan ile yer değiştirdik. Takımdaki abileri de Arda'ya çok yardımcı oluyor. Bunlara alışacak, yeri gelince oyun içinde pozisyonu değişecek. O da bunlara adapte olacak. İrfan da Arda'yı oyun içinde yönlendirdi" şeklinde konuştu.

"7 maçta 14 puan aldık"

İsmail Kartal, eksiklere rağmen ligde 7 maçta 14 puan aldıklarını hatırlattı. Eksikler olmaması durumunda daha iyisini de yapabileceklerini vurgulayan Kartal, "7 maçta 14 puan almışız, daha iyisi de olabilirdi. Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

"Üzerimde hiçbir baskı yok"

Golcü oyuncu Enner Valencia'nın 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağını da açıklayan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üstümde hiçbir baskı yok, ben bu sistemi oynayan, benimsemiş bir hocayım. Bu sistemde yolumuza devam edeceğiz. Elimizdeki oyuncuların durumuna oyun içinde skora göre sistemde geçişler olabilir ama şu an dörtlüden vazgeçmeyeceğiz. Savunmada yaşadığımız sorunlarla ilgili oyuncularımızla görüşüyoruz, yapmaları gerekenleri anlatıyoruz. 7 maç oynadık, 6'sında gol yedik. Demek ki biz gol yemekte rakibe fazla alan bırakıyoruz. Bize gol atmanın zorluğunu rakiplere hissettirmemiz gerekiyor. Bunların olmaması için gayret ediyoruz."

"Hak edeni oynatmaya önem veriyorum"

İsmail Kartal, forma adaleti konusunda hassas davrandığını belirtti. Oyuncularıyla karşılıklı saygıya dayanan bir iletişimleri olduğunun altını çizen Kartal, "Burada hak edeni oynatmaya çalışıyorum. Takımdaki birliktelik çok iyi. Oyuncular bizim yol arkadaşımız. Bu takımın her şeyi onlar. Sağ olsunlar buna bir cevap veriyorlar. Oyuncularımızla aramızda iyi diyaloglar var. Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Şu anda her geçen gün futbolcularım beklentimin üzerine çıktı. Bazıları hastalık, sakatlık dolayısıyla sınırlı seviyede kaldı ama üzerine çıkacak kapasiteleri de var" ifadelerini kullandı.

"Ligi en iyi yerde bitirmek hedefindeyiz"

Ligi iyi bir yerde bitirmeyi amaçladıklarını aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin hedefleri bitmez. Şu anda ligi en iyi yerde bitirmek hedefindeyiz. Liderle bu hafta kendi evimizde oynayacağız. Sezon sonuna kadar önümüzdeki bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın da beklentisi bu takımın ligi en iyi yerde bitirmesi. Seneye bu takımın Avrupa kupalarına gitmesini sağlamamız lazım. Bir taraftan da gençleri monte etmemiz lazım. Sezon sonu buraya transferler olacak."

İsmail Kartal, sezon sonu için Başkan Ali Koç ile şu an görüşmediklerini, tüm odağının takımın sezonu en iyi yerde tamamlaması olduğunu ve lig bitince kendisine detaylı bir rapor hazırlayacağını ifade etti.

Kartal, sarı-lacivertlilerin yeni transferi İsak Vural için ise, "Tüm transfer sürecinden haberim var. Buranın oyuncusu olacak. İsak Başkanımızın her zaman vurguladığı altyapı planlaması doğrultusunda Kulübümüzün bir parçası oldu. Bizimle olacak İsak ama alt yaşta oynayacak. Buradaki ortama alışması, adapte olması gerekiyor. Gelişimine katkı sağlayacağız. Fenerbahçe'de tüm imkanlar üst düzeyde. Taktik açıdan da burada olması daha büyük önem arz ediyor. İyi bir gelecek, Arda gibi çok değerli bir oyuncu olabilir. İnşallah biz de kendisine yardımcı oluruz. Bizim görevimiz bu" değerlendirmesini yaptı.

"İyi bir Mesut her zaman oynar"

İsmail Kartal, Mesut Özil'in bir dünya yıldızı olduğunu ve kendisinden faydalanmak istediğini dile getirdi. Mesut'un sakatlık ve hastalık sebebiyle fiziksel açıdan takımın gerisinde kaldığını dile getiren Kartal, "Mesut bu takımın en önemli oyuncularından. Bir dünya yıldızı. Ondan en yüksek verimi almakla görevliyim. Kim Mesut gibi bir silahı kullanmak istemez. Adaletli olma zorunluluğum var, forma adaletine inanıyorum. Mesut bu takımın kaptanı. Sahada her şeyini vermesi gereken ilk oyuncusu ve bunu da yapacak. Bu konuda en iyi sonucu alacağız. Trabzonspor maçında kadroya alacağız. İyi bir Mesut her zaman burada oynar, ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Pelkas'ın formunun yükselmesinden memnun olduğunu da aktaran Kartal, sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşüldüğünü ve olumlu anlamda önemli mesafe kat edildiğini açıklayarak sözlerini tamamladı. - İSTANBUL