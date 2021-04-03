İsmail Arık: "Yabancı misafirlere hizmet veren işletmelere kolaylık sağlanmalı"
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İsmail Arık: "Yabancı misafirlere hizmet veren işletmelere kolaylık sağlanmalı"

Tourism Today - Haberler | Turizm
İsmail Arık: 'Yabancı misafirlere hizmet veren işletmelere kolaylık sağlanmalı'

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, "Haftasonu kısıtlamaları konusunda turistik işletimlere gerekli kolaylıkların sağlanması çok önemli" dedi.

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, "Haftasonu kısıtlamaları konusunda turistik işletimlere gerekli kolaylıkların sağlanması çok önemli" dedi.

Yeni pandemi tedbirleri konusunda görüşlerini açıklayan Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık; "Her zaman dile getirdiğimiz gibi önceliğimiz toplum sağlığı, bu konuda alınan Bakanlık ve Valilik seviyesindeki tedbirleri önemsiyor ve destekliyoruz. Bununla birlikte Mart ayının 2. yarısı ile birlikte havalimanlarımıza inen misafir saylarımız 3 katına yakın artışlar kaydetmişken, özellikle Rusya pazarında faaliyet gösteren acentelerimizin olağan üstü çabaları ile önceki yıllara göre sezon bir ay erkene çekilmiş ve programlar yapılmışken misafirlerimizi sadece Havalimanı-Otel transferi kıskacında bırakmak yanlış olacaktır" dedi.

"Yabancı misafirlerimiz kısıtlamadan muaf oldukları için günlük turlara çıkabiliyorlar" diyen Arık, "Ören yerlerimizi ziyaret edebiliyorlar ancak günlük tur esnasında hizmet alacakları işletmeler istisna kapsamı dışında ise ören yerlerini gezebilen yabancı misafirlerimiz bu tur esnasında başka uğrak yerlerine uğrayamama veya öğle yemeği dahi alamama riski ile karşı karşıla kalabilecekler. Bu konuda turizm işletme belgesi olan veya sadece yabancı misafirlere hizmet vereceğini taahhüt eden/ belgeleyebilen işletmelere kolaylık sağlanmasının henüz hızını almaya başlayan ve şehrimizin en önemli ekonomik faaliyeti olan turizm sektörüne verilmiş çok önemli bir destek olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Tourism Today

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