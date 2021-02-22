Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi
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Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi

22.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:23
Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi

Fenerbahçe'nin 2018/19 sezonunda golcü sorununu çözmek için transfer ettiği fakat büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, Fransa'da röportaj verdi. Cezayirli golcü, tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de kötü bir performans ortaya koyduktan sonra 2018/19 sezonunun sonunda takımdan ayrılan Islam Slimani, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Fransa'da verdiği röportajda Türkiye'de geçirdiği günlere de değinen Cezayirli, Türkiye'ye gelerek hata yaptığını belirtti..

Islam Slimani'nin açıklamaları şöyle:

"BANA GÜVENEN BİR TEKNİK ADAM VARDI"

"6 aylığına Newcastle United'a gittim, 4 ayı sakatlıkla geçti. İnsanlar bunun bir başarısızlık olduğunu söylüyor. Hayır, oynamadım çünkü sakattım. Sonra Fenerbahçe'ye gittim, iyi bir hamleydi. Bana güvenen bir teknik adam vardı, beni oynattı."

Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi

"BENİM İÇİN TEK HATA, TÜRKİYE'YE GİTMEKTİ"

"Fenerbahçe'de bir sabah, benim kiralık bir oyuncu olduğumu ve gelecek yıl takımda olmayacağım için idmanlara çıkamayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ancak ayrılmama izin vermediler. Bana ve Benzia'ya bu yapıldı. Benim için tek hata, Türkiye'ye gitmekti."

"AKLIMDA İNTİKAM VARDI"

"2018 yazında Monaco'ya gittim ve Türkiye'deki tecrübemden sonra aklımda sadece bir "intikam" vardı. Benim için teknik açıdan, bir önceki acılarımdan kurtulma açısından başarılı bir deneyimdi."

Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi

"FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIRIM"

"Olympique Lyon harika bir takım ve taraftarları da başarıya endekslenmiş durumda. Önümüzde zorlu bir görev var. Benim kazanma anlayışım var, bunun için fedakarlık yapmaya hazırım."

"1 HAFTA BOYUNCA UYUYAMADIM"

"Cezayir Milli Takımı'ndan ilk kez davet aldığımda inanılmaz bir mutluluk yaşadım. Neredeyse 1 hafta boyunca uyuyamadım. Vahid Halilovic bana çok destek oldu, benim uluslararası tecrübe edinmemi sağladı."

Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi

"YÖNETİCİLERİN SAYGISIZLIĞI YÜZÜNDEN GİTMEDİM"

"2013'te Nantes'e transfer olacaktım ancak yöneticilerin saygısızlığı nedeniyle gitmedim. Benimle temasa geçtiklerine tecrübe edineceğim ile ilgili sözler verdiler ancak pazarlıklar başladığında masaya başka şeyler gelmeye başladı. Ben de transferden vazgeçmek zorunda kaldım."

Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi

"FUTBOLUN SANATSAL YÖNLERİNİ BANA ÖĞRETTİLER"

"2013 yazında Sporting'e transfer oldum. Profesyonel futbolun sanatsal yönlerini bana öğrettiler, Avrupa da benim yeteneklerimin farkına vardı."

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