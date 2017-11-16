İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı" Tanıtımı - Bilal Erdoğan
- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin vatandaşı olan gençlere yönelik İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Türkiye Odalar ve Borsalar...
- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin vatandaşı olan gençlere yönelik İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Ensar Vakfı paydaşlığında yürütülen İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı'nın (OIC INTERN) tanıtımı gerçekleştirildi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, programına katılarak konuşma yaptı.