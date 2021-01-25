İslahiye'de polisten asayiş uygulaması

İslahiye ilçesinde polis, asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamasında, araç ve sürücüler üzerinde denetim yapıldı.

Polisin şüpheli gördüğü araçların durdurulduğu denetimlerde, 66 araç ve 119 şahsın GBT sorgusu yapıldı, kurallara uymayan 2 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek