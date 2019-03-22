İslahiye'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Göreve Başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 10 çarşı ve mahalle bekçisi, göreve başladı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri, saat 22.00'den, 06.00'ya kadar görev yapıyor.

Bekçiler, nöbetçi komiserden aldıkları talimatlara göre kentin farklı noktalarında yaya ve araçla devriye yapacakları bölgelere dağılıyor.

Mahalle sakinlerinden okul servisi şoförlüğü yapan Remzi Polat, çarşı ve mahalle bekçilerinin yeniden eskiden olduğu gibi görev yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Polat, bekçi düdüğünün çalmasının kendilerine güven verdiğini, evlerinde huzurla uyuduklarını kaydetti.

Kaynak: AA