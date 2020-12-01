İŞKUR'dan engelli ve hükümlülere hibe projesi
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İŞKUR'dan engelli ve hükümlülere hibe projesi

01.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:21
İŞKUR'dan engelli ve hükümlülere hibe projesi

Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Mustafa Çalış, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin hibe projesine 18 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabileceklerini açıkladı.

Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Mustafa Çalış, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin hibe projesine 18 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabileceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Mustafa Çalış başvuruların engelli vatandaşlar için komisyon değerlendirmesinden geçeceğini belirterek, "Başvuru sahibinin talebine göre kuruluş işlemleri, işletme gideri ve kuruluş maliyetleri başlıklarında karşılanabilecek, eski hükümlüler için desteğe uygun görülen projelere kuruluş desteği verilebilecek" dedi.

Çalış, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmak amacıyla açıklanan proje desteğine başvuruların 18 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini açıkladı.

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Başvuru şartları ile ilgili bilgi veren Çalış, şu ifadelere yer verdi: "Hem engelli hem de eski hükümlülerin başvuru şartlarında 18 yaşını tamamlamış ve İŞKUR'a kayıtlı olması gerekiyor. İşyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. KOSGEB onaylı Girişimcilik Eğitim Programı sertifikasına sahip olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine kayıtlı işyeri/işletme olmamak. Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak, herhangi bir icra dosyası bulunmamak, kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak bulunuyor."

Çalış, yeni dönem başvuruları için aranan ortak şartlar arasında diğer başvurulardan farklı olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinde "Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği" belgesine, arıcılık projelerinde ise "Arıcılık" belgesine son başvuru tarihi itibariyle sahip olma şartının eklendiğini belirtti.

Çalış ayrıca, engelliler için işgücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu belirten 'Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları' ile belgelendirmesi gerektiğini, eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile 'Proje Başvuru Rehberi'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne ileteceğini eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvuruların geçersiz olacağını ve iade edileceği konusuna dikkat çekti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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