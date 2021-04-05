İSKİ İstanbul su kesintisi: 5 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 5 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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İSKİ İstanbul su kesintisi: 5 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Nisan Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

5 NİSAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.04.2021 09:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

5 Nisan su kesintileri için tıklayınız

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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