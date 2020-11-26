İSKİ İstanbul su kesintisi: 26 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Kasım Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Kasım Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
26 KASIM İSKİ SU KESİNTİLERİ
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.11.2020 10:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Armağan Evler Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 26.11.2020 09:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ İstanbul su kesintisi: 26 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ İstanbul su kesintisi:
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.11.2020 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.