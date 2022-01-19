İSKİ İstanbul su kesintisi: 19 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - Haberler
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 19 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ İstanbul su kesintisi: 19 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Eyüpsultan, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Eyüpsultan, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ocak Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...

19 OCAK SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.01.2022 07:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Hoca Paşa Mah,Cankurtaran Mah,Alemdar Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.01.2022 05:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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