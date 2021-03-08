İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

08.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:01
İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

İskenderun'da dün gece saatlerinde başlayan, aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Caddesi, Anıt Alanı ve bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı. Trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde yağmurun durmasıyla sular çekilmeye başladı. Belediye ekipleri, su dolan caddeler ile kanalları açmak için çalışmalarına devam ediyor.


İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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