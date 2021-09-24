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İskenderun'da limancılık eğitimine simülatör desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İskenderun'da limancılık eğitimine simülatör desteği

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), İskenderun Teknik Üniversitesine simülatör hibe etti.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), İskenderun Teknik Üniversitesine simülatör hibe etti.

Uluslararası ticaretin gelişmesi ile birlikte limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı her geçen gün artması beraberinde nitelikli ara eleman ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Bu kapsamda 69 üyesi ile sektörün çatı kuruluşları arasında olan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ile bir protokole imza attı. Protokole göre derneğin bünyesinde bulunan Rıhtım Gemi Köprülü Vinci Liman Vinci (SSG) ile Lastik Tekerlekli Saha Köprü Vinci (RTG) iş makinelerini simüle edebilme özelliklerine sahip vinç simülatörü, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'ne hibe edildi.

Doğu Akdeniz Bölgesinde tek olacak 'İSTE – TÜRKLİM Vinç Simülatör Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Mehmet Hakan Genç Türkiye'de limancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sunmak için kendi imkanları ile 307 bin Dolar değerindeki simülatörü hibe ettiklerini belirterek, "İskenderun Limanı ve bu bölgedeki ticareti göz önüne alarak gençlerimizin meslek edinmesine katkı sağlamak limanlarımızın nitelikli eleman ihtiyacını desteklemek amacı ile simülatör hibesinde bulunduk. Üniversitelerde teorik eğitim kadar pratik eğitiminde önemine inanıyoruz" dedi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depçi ise konuşmasında bu tür gelişmelerin öğrencilerin daha başarılı şekilde mezun olmalarına katkı sağlayacağını belirterek, simülatör eğitiminin sadece öğrencilere değil halihazırda liman sektöründe bu alanda çalışanlara da açık olacağını söyledi.

Açılış töreni sonrası davetliler simülatör eğitim odasını incelediler.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, simülatör koltuğunda eğitimin nasıl yapıldığına dair uzmanlardan bilgi aldı. - HATAY

İskenderun'da limancılık eğitimine simülatör desteği

İskenderun'da limancılık eğitimine simülatör desteği

İskenderun'da limancılık eğitimine simülatör desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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