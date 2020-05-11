HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İşinsanları "EvdeKal"arak Bulgaristan'ı keşfettiler

İşinsanları
11.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:33

Bulgaristan'ın resmi yatırım ajansı IPC Bulgaria Ltd, EvdeKal sürecinde zoom uygulaması üzerinden yaptığı toplantılarda aralarında Zeynel Abidin Erdem, Mustafa Kaçmaz, Nazmi Arıkan, Ali Kösedağ gibi isimlerin de bulunduğu 200'ün üzerinde işinsanına Bulgaristan'daki yatırım fırsatlarını...

Bulgaristan'ın resmi yatırım ajansı IPC Bulgaria Ltd, EvdeKal sürecinde zoom uygulaması üzerinden yaptığı toplantılarda aralarında Zeynel Abidin Erdem, Mustafa Kaçmaz, Nazmi Arıkan, Ali Kösedağ gibi isimlerin de bulunduğu 200'ün üzerinde işinsanına Bulgaristan'daki yatırım fırsatlarını anlattı

Türk işinsanları, Covid-19 döneminde "EvdeKal" sloganına bağlı kalırken, bir yandan da dünyadaki yatırım fırsatlarını araştırmayı ihmal etmedi. Covid-19 pandemisi nedeniyle mart ayının ilk yarısından itibaren herkes evde kalmaya başlarken, Türk iş dünyası kendilerine anlatılan yeni fırsatları dinledi.

Bulgaristan'ın resmi yatırım ajansı IPC Bulgaria Ltd, bu süreçte Türk işinsanlarına Bulgaristan'daki yatırım fırsatlarını anlatmak için toplantılar düzenledi. IPC Bulgaria LTD yöneticisi Yılmaz Gözcü'nün moderatörlüğünde zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantılarda, oturum izni de dahil olmak üzere Bulgaristan'ın sunduğu fırsatlar masaya yatırıldı. Bu toplantılarda Türkiye'de büyük yatırımları olan işinsanlarına Avrupa Birliği'ne daha kolay ve avantajlı açılabilmeleri için Bulgaristan'ın sunduğu avantajlar anlatıldı.Türkiye'deki yatırımları ile dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan işinsanları, Bulgaristan'da yatırım yapmaları halinde Avrupa pazarına daha kolay girebilmenin yollarını aradı. Bulgaristan'daki özelleştirmeler esnasında oranın en büyük alüminyum fabrikası olan Alcomet'i satın alan Fikret İnce de bu toplantılardan ikisine katılarak katılımcıların sorularını yanıtladı. Aynı zamanda Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Kurucu Başkanı olan Fikret İnce, Avrupa'yla ticaretin Bulgaristan'a yapılacak yatırımla çok daha kolaylaşacağına dikkat çekti.Söz konusu toplantılara aralarında Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, Kösedağ Tel Örme ve Çit Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kösedağ, Mutlusan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz ve Başkan Yardımcısı Hıdır Kaçmaz, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu, Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Gönül Kamalı, Perpa A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin, Cabani Ayakkabıları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaban, Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan, Kavram Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Durmuş, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Arıkan, Güzel İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güzel, Greenpark Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Üstündağ, Üçler Market Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Parlak, Cino Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Samsama, Onur Hipermarket Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğan, Beylikdüzü Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Adnan Şahin, Avcılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Soydan Alkan, Elopar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sandal, Teknik Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocasakal, Çuhadaroğlu Metal Yönetim Kurulu Üyesi Metin Yılmaz gibi işinsanlarının bulunduğu 200'ün üzerinde katılım oldu.Toplantılarda, Bulgaristan'daki kurumlar ve gelir vergisi oranlarının yüzde 10 düzeyinde olması, temettü vergisinin yüzde 5 gibi çok düşük seviyede bulunması, Bulgaristan'ın 68 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunması, Avrupa'ya ulaşımın kolay ve ülkenin AB üyeliği sayesinde sorunsuz olması gibi konular öne çıktı.

Toplantıların Bulgaristan'ın sektörlere sunduğu avantajların anlatılacağı sunumlarla önümüzdeki dönemde de devam edeceği kaydedildi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı Ekonomi
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler Ekonomi
Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler
Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak Ekonomi
Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor
Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 389 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 389 liradan işlem görüyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla...
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de 'Askıda Fatura' için başvuru yaptı
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı
Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için alınacak tüm tedbirleri madde madde açıkladı
Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için alınacak tüm tedbirleri madde madde açıkladı
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Hüseyin İnan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Acun Ilıcalı Ersin Korkut Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Loris Karius Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: İşinsanları "EvdeKal"arak Bulgaristan'ı keşfettiler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 17:01:16. #1.15#
title