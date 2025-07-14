IShowSpeed futbolcu mu? Speed hangi takımda oynuyor?

Dijital içerik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen iShowSpeed, son günlerde Türkiye'de, özellikle de İstanbul'da çektiği videolarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa süre içerisinde hızla yayılan videoların ardından "IShowSpeed olayı nedir?", "IShowSpeed futbolcu mu?" soruları merak konusu oldu. Peki,IShowSpeed futbolcu mu? İstanbul videolarıyla gündem olan fenomen yayıncı Speed hangi takımda oynuyor? İşte, Speed hakkında merak edilen tüm detaylar…

ISHOWSPEED FUTBOLCU MU?

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen yayıncı iShowSpeed, futbola olan ilgisiyle de sık sık gündeme geliyor. Gerçek adı Darren Watkins Jr. olan genç yayıncı, profesyonel bir futbolcu olmamasına rağmen futbolla kurduğu yakın bağ sayesinde futbolseverlerin dikkatini çekiyor.

IShowSpeed futbolcu mu

Youtube ve Twitch platformlarında enerjik yayınlarıyla tanınan Speed, özellikle Cristiano Ronaldo'ya duyduğu hayranlık ile biliniyor. Birçok kez Portekizli yıldızın maçlarına giderek tribünden destek veren fenomen, futbol temalı içerikleriyle de sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Speed hangi takımda oynuyor

SPEED HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Herhangi bir profesyonel kulüpte forma giymeyen iShowSpeed, zaman zaman hayır amaçlı düzenlenen organizasyon maçlarında sahaya çıkıyor. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri, İngiltere'de düzenlenen ve YouTuber'ların karşı karşıya geldiği "Sidemen Charity Match" oldu. Bu özel maçta Speed, YouTube All-Stars takımının formasını giydi ve attığı penaltı golüyle büyük alkış topladı.

Ayrıca Brezilya'da favela sokaklarında yapılan gösteri maçlarına da katılan Speed, eski yıldız futbolcu Kaká'ya yaptığı kayarak müdahale ile sosyal medyada gündem olmuştu.