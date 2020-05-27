İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

27.05.2020 21:34 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:38

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hasan Tekiner idaresindeki 45 J 0485 plakalı servis minibüsü, Mehmetçik Caddesi Ruh Sağlığı Hastanesi kesişiminde Ferdi Yarentepe yönetimindeki 39 LC 11 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, her iki sürücü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayat tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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