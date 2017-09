İsaörenspor Erhan Ulu ile Devam Dedi

Bursa Bölgesi Süper Amatör Lig A Grubu ekiplerinden İsaörenspor'un önceki akşam yapılan genel kurul toplantısında, mevcut Başkan Erhan Ulu yeniden kulüp başkanlığına seçildi.



Kongreye Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) Başkanı Osman Kılıç ve yönetimi, Federasyon temsilcisi Nedim Sevim, İnegöl Genç İş adamları Derneği Başkanı Hakan Özdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Şenal, kulüp üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. İsaörenspor Kulübü Lokalinde gerçekleşen kongrede seçimlere tek liste ile gidildi. Mevcut Başkan Erhan Ulu üyelerin güvenini tazeleyerek yeniden kulüp başkanlığına seçildi.



"Bursa, Türkiye'de amatör spor için çok önemli bir şehir"



Genel kurulda konuşan BASKF Başkanı Osman Kılıç, "Bugün İsaörenspor genel kurulunda bulunmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bursa, Türkiye'de amatör kümede önder illerden bir tanesidir. Bu sene liglerde oynamaya hazırlandığımız Süper Amatör küme oluşumu Bursa'dan başlayıp, Türkiye'ye yayıldı. 1998 senesinde ilk futbol federasyonundan onay alarak süper amatör kümeyi Bursa başlattı. Akabinde bütün Türkiye'ye yayıldı. Genç takımlarda elit lig uygulaması 3 sene önce Bursa'da başladı, hala Türkiye'de hiçbir il uygulayamıyor. Bu sene bu uygulamaya İstanbul'da başladı. Bursa Türkiye'de amatör spor için çok önemli bir şehir. Bursa öyle bir şehir ki, İzmir ve Ankara'nın önünde ikinci sıradayız. Yılda 6 bin tane müsabaka oynatıyoruz" dedi.



"İsaören çok yol kat etti"



Başkan Kılıç, "Böyle bir oluşum içinde İsaörenspor kulübü 2014 senesinde kuruldu. Kuruluşunun altında benimde imzam var. İsaörenspor kısa sürede çok yol kat etti. Son olarak ta geçtiğimiz sene şampiyon olarak Süper Amatör Kümeye yükseldi. Şampiyonluk kupasını vermek bana nasip oldu. İsaörenspor'u tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük başarı elde ettiler. Fakat bu başarılar yanında maliyetleri de arttırıyor. Amatör spor yöneticilerini tebrik etmek gerekiyor, Türk gençliğine, Türk sporuna büyük hizmetler veriyorlar" dedi.



"En başarılı illerden bir tanesiyiz"



Başkan Osman Kılıç sözlerine şöyle devam etti: "Ben futbol federasyonunda 10 sene bölge müdürlüğü yaptım. Bursa olarak genç takımlarda her sene yaş gruplarında Türkiye birincisi, Türkiye ikincisi, Türkiye üçüncüsü çıkarıyoruz. Her sene yaş gruplarında Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü çıkarıyoruz. En başarılı illerden bir tanesiyiz. Bu kategorilerde maliyetler yüksek, o yüzden bütün kulüplere aynı şeyi ifade ediyoruz, ısrarla altyapı diyoruz. Mutlaka altyapıdan kulüplerimizin oyuncu yetiştirmesinden yanayım. Kulüplerimizin ortak şikayeti tesislerin yetersizliğidir. Gerçekten tesislerimiz eksik. Burada bir saha yapıldı, zemin kötü olduğu söyleniyor. Işıklandırma olanağı yok. Erhan başkanımla ilk fırsatta Büyükşehir Belediyesini ziyaret edip, buraya katkı sağlamaya çalışacağız. Şampiyonluklar, başarılar çok güzel şeyler ama gençliğe hizmet vermek her şeyden önemlidir."



"Erhan Ulu İsaörenspor başkanlığına tekrar aday oldu, kendisin kutluyorum. Kendilerine yönetim kurulu ekibiyle birlikte başarılar diliyorum. Bu sene ilk defa oynayacakları Süper Amatör kümede centilmence oynayarak, başarılar diliyorum. Bu genel kurulun Bursa ve Türkiye futboluna hayırlı olmasını diliyorum."



"Bu bir bayrak yarışıdır"



İsaörenspor Başkanı Erhan Ulu ise, "Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kongremize hepiniz hoş geldiniz. Kongremiz köyümüz adına, çevre köyler adına hayırlı, uğurlu olsun. Bizlerin burada toplanmamızda, bu güzel yerlere gelmemizde, başta kurucu başkanımız olan Nejdet Yakut'a, kurucu üyelerimiz Nuri Kıymaz, Ahmet Bal, Mutlu Bal, Mesut Aydın ve Muhammer Duman'a bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu sene ilk defa Bursa Süper Amatör Kümede mücadele edeceğiz. Yeni bir lig, yeni başarılara talibiz. Kulübümüze sahip çıkan herkese buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yeni yönetim kurulu



Erhan Ulu Başkanlığındaki yönetim kurulu şu şekilde oluştu: Mutlu Bal, Mesut Şahin, Ahmet Bal, İbrahim Yoldaş, Hasan Ekim, Nuri Kıymaz, Samet Yoğurtçu, Cengiz Kıymetli, Mehmet Altıntaş, Kemal Emin Ok, Nuri Yaman, Hakan Özdemir, Onur İzgiş, Hüsamettin Birlik, Yüksel Arslan, Ahmet Bozan, Murat Göktaş, Zafer Erdoğan, Cahit Kurşun. - BURSA