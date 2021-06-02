Isaac Herzog kimdir? İsrail Başbakanı Isaac Herzog kaç yaşında?

İsrail Meclisi, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçti. Seçim sonuçlarına göre, yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu. Peki, İsrail Başbakanı Isaac Herzog kaç yaşında? Isaac Herzog kimdir?

İsrail Meclisi, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçti. İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada, Isaac Herzog ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Herzog, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Reuven Rivlin'in yerini alacak. Isaac Herzog kimdir? İsrail Başbakanı Isaac Herzog kaç yaşında?

ISAAC HERZOG KİMDİR?

Isaac, "Bougie" Herzog 22 Eylül 1960'da dünyaya geldi. İsrail'in seçilmiş cumhurbaşkanı, İsrailli politikacı ve İsrail Yahudi Ajansı'nın başkanıdır. 1999 ile 2001 yılları arasında Hükümet Sekreteri ve 2003 ile 2018 yılları arasında Knesset üyesi olarak görev yaptı. 2005 ve 2011 yılları arasında Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı (2007-11) dahil olmak üzere çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.

Daha önce 2013-2017 yılları arasında İşçi Partisi ve Siyonist Birlik ittifakı başkanı olan Herzog, 2015 seçimlerinde partinin Başbakan adayı oldu, 2013-2018 yılları arasında da muhalefet lideri olarak görev yaptı.