İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Ford Basın ToplantısıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 23 Mayıs Saat: 09: 30"Kas-iskelet hastalıklarına karşı lazer tedavisi ilk kez Türkiye'de" Basın ToplantısıYer: İstanbul Sapphire / Seyir Terası Tarih: 23 MayısSaat: 10: 00Bosch Yıllık Değerlendirme Basın ToplantısıYer: Çırağan Sarayı...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Ford Basın Toplantısı

Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel

Tarih: 23 Mayıs 

Saat: 09: 30

"Kas-iskelet hastalıklarına karşı lazer tedavisi ilk kez Türkiye'de" Basın Toplantısı

Yer: İstanbul Sapphire/ Seyir Terası 

Tarih: 23 Mayıs

Saat: 10: 00

Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı/ Enderun Salonu

Tarih: 30 Mayıs

Saat: 09.30

Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı/ Enderun Salonu

Tarih: 30 Mayıs

Saat: 09.30

Aytemiz Basın Toplantısı 

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 31 Mayıs

Saat: 10: 30

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mayıs Ayı İhracat Verileri

Yer: Denizli-Menderes Tekstil Fabrikası

Tarih: 01 Haziran

Saat: 10: 30

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