İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
Ford Basın ToplantısıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 23 Mayıs Saat: 09: 30"Kas-iskelet hastalıklarına karşı lazer tedavisi ilk kez Türkiye'de" Basın ToplantısıYer: İstanbul Sapphire / Seyir Terası Tarih: 23 MayısSaat: 10: 00Bosch Yıllık Değerlendirme Basın ToplantısıYer: Çırağan Sarayı...
Ford Basın Toplantısı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 09: 30
"Kas-iskelet hastalıklarına karşı lazer tedavisi ilk kez Türkiye'de" Basın Toplantısı
Yer: İstanbul Sapphire/ Seyir Terası
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 10: 00
Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı/ Enderun Salonu
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09.30
Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı/ Enderun Salonu
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09.30
Aytemiz Basın Toplantısı
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 31 Mayıs
Saat: 10: 30
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mayıs Ayı İhracat Verileri
Yer: Denizli-Menderes Tekstil Fabrikası
Tarih: 01 Haziran
Saat: 10: 30