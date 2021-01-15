İş dünyasının deneyimli isimleri 2021 Uluslararası Marka Liderleri Zirvesi'nde bir araya geliyor

İmalat ve hizmet sektöründe inovasyona yönelik çalışmalarıyla bilinen iş dünyasının örnek isimleri deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya geliyor. Etkinlik 19 Ocak 2021 tarihinde Tarabya'daki İstanbul Vilayetler Evi'nde yapılacak.

1988 yılında Türkiye'nin ilk Tüketici Dergisi ile tüketicinin bilinçlenmesi, tüketici haklarının yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapmaya başlayan LOB'IN (Leaders Of Branding Intelligence Summit) ekibi Fahri Ustaoğlu başkanlığında Fehim Ustaoğlu koordinasyonunda 34 yıldır faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmekte.

İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİ BİR ARAYA GELİYOR

İş dünyasının temsilcileri, LOB'IN Turkey tarafından gerçekleştirilen, marka bilincini geliştirmek ve markalar için geleceğin habercisi olan AR-GE'nin önemini konuşmak için Tarabya'daki İstanbul Vilayetler Evi'nde toplanıyor. Kırmızı Halı sunumunda Best Model 2020 Yüz güzeli Aleyna Deniz yer alacak.

MARKA KONUMLANDIRMASININ ÖNEMİ ELE ALINACAK

2021 Uluslararası Marka Liderleri Zirvesi'ne katılacak olan iş dünyasının temsilcileri, dünyada pazar payını artırabilmek, kalite ve inovasyon konusunda deneyimlerini paylaşmak ve marka konumlandırmasının önemini de ele alacak.

LOB'IN Turkey, bu amaçla, Türkiye'nin önde gelen sanayici ve iş adamlarının, bilgi birikim ve deneyimlerini aktarmasına fırsat veren etkinlikleri ile, devlet ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra STK'lar ve bürokrasinin de katılımcılar arasında bulunacağı Uluslararası lider markalar ve marka liderleri zirvesini gerçekleştiriyor.

İŞBİRLİĞİ İMKANLARI ARANACAK

Türkiye'nin yanı sıra Dünya'dan da iş ve siyaset dünyasının geniş katılımıyla gerçekleşecek olan konferanslarda, talepler ve beklentiler üzerine yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi için işbirliği imkanları aranacak ve düzenlenen sempozyumlarla konusunda uzman kişilerin düşüncelerine başvurulacak.

Türkiye'nin stratejik ve coğrafi yapısı, yatırımcılara sağlamış olduğu imkanlarla, Dünya'daki pazar payının yükseltilmesine önemli fırsatlar sunmaktadır.

Günümüz tam rekabetçi piyasa koşullarında avantaj sağlamak için sadece kalite-maliyet hesapları yetmez. Pazarda kalıcı olabilmek için, marka ekseninde oluşturulacak kalite ve inovasyon yeteneğinin sürdürülebilir olması gerekir. Bu amacı reel hale getirebilmek için LOB'IN akademik kurulu uluslararası lider markalar ve marka liderleri zirvesine müracaat eden sektör temsilcilerinin yapmış olduğu faaliyetleri değerlendirmektedir.