İş dünyası İdlib şehitleri sonrası tek yürek oldu: Canımızla, tüm maddi imkanlarımızla devletimizin emrindeyiz

28.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:30

İş dünyası temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, İstanbul iş dünyası olarak saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini ifade ederek, "Tüm maddi imkanlarımızla bu vatan görevinde devletimizin yanında ve emrindeyiz" dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Avdagiç, "Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Kahraman askerimiz İdlib'de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazife yerine getirmektedir. Son alçakça saldırı ile Türkiye'yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de devletimiz ve milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

"SEFER GÖREV EMRİ VAZİYETİNDEYİZ"

Avdagiç, Başkomutan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk halkı ve ordusunun, şehitlerinin intikamını alacağını belirtti. Mehmetçiğin kanının yerde kalmayacağını vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Sadece yüreğimizle değil, sadece duamızla değil, aynı zamanda bütün varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkanlarımızla bu vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. İTO olarak 411 bin 368 üyemizle tam bir 'sefer görev emri' vaziyetindeyiz. İTO, Mehmetçiğe el uzatan rejim güçlerini ve destekçilerini yok etmek için üzerine düşen her vazifeyi yapmaya hazırdır. Gözünü kırpmadan, canını sakınmadan vatanı ve milleti için sınırımızın ötesinde, sınırımızı güven altına almak için mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimiz, sevdikleri ve milletimiz şunu unutmasın! Siz her türlü övgünün ve her türlü takdirin ötesinde bir şehitlik mertebesine eriştiniz. Gözünüz geride kalmasın. Uğrunda şehit olduğunuz vatan görevi yarım kalmayacaktır. Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir."

Avdagiç, 81 milyonun devlet ve askerin etrafında kenetlendiğine işaret ederek, "Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz ve birlikteyiz. Cenab-ı Hakk şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifa versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi çıktığı bu kutsal vazifede ve mücadelede muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZLE BİRLİKTE DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı göreceklerine dair en ufak bir kuşkum yok. Bu saldırının bedeli misliyle ödetilir. Türkiye, kendini korumak ve bu saldırının hesabını sormak amacıyla ne gerekiyorsa yapmalı. Türk milletinin en yüce özellikleri zor zamanlarda daha da belirginleşir. İş dünyası olarak milletimizle birlikte devletimizin yanındayız. Bundan sonra bize düşen Başkomutanımızın emirlerini yerine getirmek olacaktır. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun."

Asrın İşadamları Derneğince (ASRİAD) yapılan açıklamada ise, "İdlib'in 33 şehidine Rabbimizden rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar niyaz ediyoruz. İnsani dramları yok etmek, mazlumlara yardımcı olmak, insanların yurtlarından çıkarılmasına mani olmak amacıyla verdiğiniz mücadele kutlu, şehadetiniz mübarek olsun. Rabbimiz şehadetinizi kabul etsin" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA