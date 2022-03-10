"İş Dünyası için Yerel Kalkınma" Projesi Samsun'da başladı

SAMSUN (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) tarafından hayata geçirilen "İş Dünyası için Yerel Kalkınma" Projesi'nin ilk etkinliği Samsun'da gerçekleştirildi.

TÜRKONFED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu'daki iş insanlarının ve iş dünyası derneklerinin sürdürülebilirliği, organizasyon yapısının güçlendirilmesi ve kurumsal yönetim alanında farkındalık oluşturulması amacı taşıyan proje kapsamında Samsun'daki etkinlik Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun (ORKASİFED) ev sahipliğinde yapıldı.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, proje ile topluma yarar sağlarken iş dünyası derneklerinin organizasyon yapısının güçlendirilmesi yoluyla Türkiye'de sorumlu, hesap verebilir ve katılımcı yönetişimin güçlendirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

KOBİ'lerin kapasitelerini geliştiren, küresel, ekonomide etkin hedefler ile ekonomik ve sayısal uzlaşmalara ihtiyaç olduğunu belirten Uğurlu, "İklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal kaynakların azalması gibi sorunları dert edinmeli, ekonomik dinamizmi teşvik etmek için insan sermayesine büyük yatırım yapmalı, yeni meslekler, yeni fırsatlar, iş ve AŞ güvenliği olan yeni ufuklar, yeni umutlar inşa etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin konuk konuşmacısı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ı kapsayan bölgelerindeki gelişmişlik farkını azaltmak üzere kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmeye katkı sağladıklarını aktardı.

Şahin, 2022-2023 yıllarında kalkınma ajanslarının temasının "genç istihdamı" olduğunu hatırlatarak, "Gerek ajansımızın faaliyetlerinde gerek yeni dönemde paydaşlarımızın sunacakları projelerde ve gerekse yatırım destek çalışmalarında bu konuya özel bir önem vereceğiz." ifadesini kullandı.

Etkinliğin ikinci bölümünde Öğrenme Tasarımları Kurucusu Tuğba Çanşalı ve Türkiye Ulusal Ajansı Eğitmeni Selahattin Ciritci tarafından düzenlenen "Kurumsal Kimliğin İnşası ve Geliştirilmesi" eğitiminde, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının atabileceği adımlar ve önemli noktalar gözden geçirildi.

Etkinlik, konuşmacılar ve katılımcıların fikir alışverişinde bulunması ile sona erdi.

"İş Dünyası için Yerel Kalkınma" Projesi kapsamında Samsun'un ardından İstanbul, İzmir, Zonguldak, Kütahya ve Nevşehir'de de etkinlikler düzenlenecek.